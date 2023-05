Cande Lecce habló sobre el amorío que tuvo con Mauro Icardi: “Le quise sacar la careta”

Un jueves normal en Intrusos cuando se sumó al piso Cande Lecce, la amante de Mauro Icardi donde dio detalles de su relación con el futbolista y recibió algunas críticas del panel.

“Arranca likeandome fotos desde octubre. Ponía me gusta y los sacaba”, comenzó diciendo la joven oriunda de Olavarría. Además, contó que tuvo charlas esporádicas con el ex de Wanda Nara, hasta que en enero la conversación comenzó a fluir cada vez más.

“Empezamos hablando de dos personas que eran del interior. Trabajo desde los 15 años, vivo sola. Eran esas las charlas”, en base a su vida personal y las profundas conversaciones con el futbolista.

Sin querer revelar más detalles de sus charla con el futbolista, la amante de Icardi comentó que ya se le estaba yendo el amor por él: “Después de todo el dolor le quise sacar la careta”, y que por eso decidió hacerse presente en Intrusos luego de que él decidiera iniciar acciones legales a la joven.

Todos contra la amante de Mauro Icardi

La prueba de la supuesta infidelidad de Mauro Icardi con la influencer, fue una foto que ella sacó con su celular. A raíz de esto, algunos dudaron de eso y es cuando la joven se molestó y decidió mostrarlo solamente con Marcela Tauro para dejar en claro que eso no era mentira.

“¿Vos entendés por qué no te creemos no?”, comenzó diciendo Guido Zaffora, cuando la modelo llamó a Marcelo Tauro y decidió mostrarle que no era trucada. “Mostrarle a Guido para que vea que no es trucada”, dijo la periodista, a lo que ella respondió: “No, no me interesa”.

Antes de finalizar con el tema, el periodista cerró diciendo: "Me gustaría creerte y con pruebas que sean contundentes", dijo Guido Zaforra a Cande Lecce quien sostiene que la infidelidad con Mauro Icardi nunca existió.

J.M