La nueva “China Suárez” en la vida de Mauro Icardi rompió el silencio y dejó en aprietos al esposo de Wanda Nara, quien ha negado y refutado las pruebas que lo vinculan en un nuevo amorío con Cande Lecce.

Cande Lecce confirma en este video que sí tuvo vínculo con el jugador, siendo así, “la tercera en discordia” entre Mauro Icardi y Wanda Nara. El video lo publicó la cuenta de Twitter de LAM con el certero título: “Cande Lecce la tercera en discordia de Icardi cuenta como se vio con Mauro”.

Cande Lecce rompió el silencio y dejó en aprietos a Mauro Icardi: “Me enamoré”.

“No sabía si salir a hablar o no. La verdad que tengo un día complicado por temas de salud y también familiares ¡Me cuesta todo eso! Tengo mucho que perder, mi trabajo que ya está, entonces para mí es una situación difícil”, comentó en su video Cande Lecce.

“Si quieren juzgar a alguien que se enamoró, me pueden juzgar tranquilamente”, dijo la nueva mujer en la vida de Mauro Icardi.

Mauro Icardi.

Cande Lecce dio detalles de cómo se conoció con Mauro Icardi

“Yo a esa persona (Icardi) la conocí en octubre del año pasado. Fuimos intercambiando “Me gusta, empezamos a conversar como dos personas comunes que se están conociendo. En todo momento él me decía que estaba soltero”, comentó Cande Lecce.

Según contó Cande Lecce, el jugador le habría asegurado que estaba solo. “Eso nos pasa a las mujeres, creemos que somos las únicas y realmente no”.

Cande Lecce.

En medio del boom mediático, Cande Lecce reveló que Mauro Icardi la bloqueaba y la desbloqueada de las redes sociales. “Me sentí muy triste porque si estás teniendo charlas con alguien que estás conociendo y de repente pasan todas estas cosas, obviamente son situaciones que no podés manejar”.

“Me sentí tan invadida que me dije, tengo que cortar esto acá, porque evidentemente no va a pasar más nada, entonces fue cuando yo salgo a contar públicamente que no me gusta todo este maneje y la estoy pasando mal”, comentó.

Cande Lecce aseguró que el 21 de marzo le puso freno de mano a toda la situación. «Antes del 23 (marzo), él me llama por teléfono y me dice: “Cande, desbloqueame del teléfono”».

Mientras Cande Lecce pensaba que ya era un tema terminado, según sus declaraciones, Mauro Icardi le insistió que no quería terminar así la relación. Y el 25 de marzo le avisó que la estaba yendo a buscar.

“Tengo 23 años, si no aprovecho ahora… Era sábado, justo me coincidió porque podía irme y volver al día siguiente”, agregó Lecce. “Bueno, ya está, me animo”, y así fue al encuentro con Mauro Icardi.

S.A.