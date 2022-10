Tras una inesperada ruptura confirmada por la propia Cande Tinelli, la cantante y Coti Sorokin se dieron una nueva oportunidad y ahora se muestran una vez más juntos y felices en Barcelona.

La cantante y jurado de Canta Conmigo Ahora compartió varias fotos que dan cuenta de su romántica cercanía a Coti, en España. Asimismo, compartió un video donde el artista está arriba del escenario en una de sus presentaciones en vivo.

Cande Tinelli y Coti Sorokin enamorados en Barcelona: "Extrañaba esto".

Cande Tinelli acompañó su posteó con una romántica frase que advierte que, entre los dos ya todo volvió a la normalidad: "Extrañaba esto, Coti".

Como siempre solía ser, la feliz novia estuvo arriba del escenario, en el backstage, muy pendiente de la presentación de su novio. Luego de esto, subió a la redes sociales la cena que tuvo. Unos espárragos salteados con tomate y fetas de queso, fue el plato que la cantante pidió.

Cande Tinelli habló de su separación

Luego de volver oficialmente con su novio Coti Sorokin, la hija de Marcelo Tinelli profundizó sobre su decisión de volver con el cantante y habló en general de las relaciones líquidas actuales.

«Las relaciones hay que trabajarlas. A esta generación le cuesta mucho sostener algo, hay poca tolerancia y paciencia. Me parece que hay que aprender, como la gente que sigue casada y uno dice "¿cómo hicieron?". Se trabaja, se ceden algunas cosas, hasta cierto punto», comentó la famosa.

“Hay que intentar pelearla, para mí ese es el secreto de las relaciones. Porque si uno no tiene paciencia, mandás todo a la m...y no va”, remarcó Cande Tinelli en su entrevista con Ale, el notero de LAM.