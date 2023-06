La de Cecilia “Caramelito” Carrizo y Coco Sily es una de las parejas menos pensadas. Incluso para la misma conductora, que en diálogo con CARAS, admite que iniciar un romance -tras separarse en diciembre después de 25 años- no estaba en sus planes.

“La relación con Coco que fue una sorpresa para mí, yo no esperaba que sucediera de esta manera. Hace muy poco que estamos compartiendo, pero es muy lindo cómo se viene dando todo”, asume sobre el vínculo que inició “hace un mes” y empezó con una charla de producción luego de que ella se incorporara a la radio que él dirige.

“Nos reunimos, hablamos de cómo sería el trabajo y un par de días después me invitó a comer. Y yo sentí que tenía ganas de compartir una cena con él. La pasamos muy bien, nos divertimos y fue un momento hermoso que se fue repitiendo. Un almuerzo, después una merienda y empezamos de a poquito a estar juntos”, repasa la icónica conductora infantil.

Cecilia apenas había cruzado palabra con el popular actor y humorista en algún canal, pero no mucho más que eso. “Lo conocía hace muchos años por trabajar en el mismo medio y siempre me pareció una persona muy agradable. Más allá de su gracia, que es hermosa, y su forma de ser, sentía que había algo muy interesante en él. Me gustaba escucharlo en la radio, aunque no nos conocíamos”, aclara Carrizo.

Y abierta a lo que el destino disponga, se sincera con CARAS: “Me había separado en diciembre y no esperaba que se pusiera frente a mí una persona y que pudiera comenzar a transitar una relación así: tan sana, tan linda, tan natural”. Y detalla los secretos de la química innegable con Sily: “Hablamos mucho mucho sobre todo y tenemos muchos temas de conversación: el trabajo de ambos, gente en común, sobre nuestros hijos, nos encanta la música, nos reímos mucho y nos acompañamos un montón”.

Cecilia confía en los tiempos y deja que el destino escriba lo que tenga que suceder. “Siento que pasamos por la vida por situaciones que claramente no dependen de nuestro control, aunque parece que tendemos a querer controlarlo todo, pero es en un punto abrirse al misterio de la vida, a lo que tenga que fluir. Confiar en que todo sea lindo y bueno, para quienes formamos parte de esta historia que somos nosotros dos, pero también son nuestras familias y que queremos lo mejor para cada uno de los que integramos esta historia”.

La vuelta al teatro y a la radio de Caramelito Carrizo

Tras una temporada de altibajos personales para Cecilia Carrizo, su presente no puede ser más luminoso. La vuelta a dos espacios que la representan, como el teatro (Protagonizará “Cantando sobre la mesa, de Hugo Midón) y la radio (FM 107.5), la encuentran entusiasta y, sobre todo, agradecida.

“Estoy muy contenta con esta obra hermosa de Midón y de Gianni. Es irnos a volar, porque el teatro es mágico. Somos 11 personas en escena, un elenco hermosísimo dirigidos por Gastón Marioni y dirección musical de Hernán Matorra”, dice sobre la pieza musical con estreno el 2 de julio, en el teatro Astros, y con continuidad todas las tardes de las vacaciones de invierno.

Y así es como Cecilia Caramelito Carrizo completa: “También voy a hacer microteatro jueves y viernes con Carolina Papaleo, la reposición de la obra ”El placer del deseo” y trabajando muchísimo porque me ofrecieron trabajar en Radio Extra, de 18hs a 21hs todos los días. Me gusta mucho, hace unos años que no hacía y me encanta volver. Siento que es un espacio para conectar con el público desde la calma, lo intimo, la risa y la opinión”.