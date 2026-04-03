Carla Peterson homenajeó a su papá, combatiente de Malvinas: “Inventaba historias para que no tuviéramos miedo”

Carla Peterson contó que su padre es excombatiente de la Guerra de Malvinas y lo homenajeó mediante un mensaje cargado de amor, recuerdos y orgullo que compartió a su red social. Con palabras emotivas que la hicieron viajar a su infancia y a la carta que él le escribió desde el campo de batalla, la artista conmovió a sus miles de seguidores.

El conmovedor mensaje de Carla Peterson para su padre, excombatiente de Malvinas

El jueves 2 de abril se conmemoró el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, un día atravesado por la emoción y la memoria colectiva. Carla Peterson fue una de las artistas que se hizo eco de esta fecha y compartió un posteo muy especial, donde rinde homenaje a su padre Carlos Peterson.

El hombre, excombatiente, fue el protagonista de un mensaje cargado de amor y recuerdos a cargo de la actriz. “Mi papá fue a Malvinas, tengo una carta que nos mandó desde allá. Me acuerdo que en esos meses miraba diarios y noticieros buscando fotos para saber algo”, comenzó haciendo alusión a cómo transitó aquel período siendo apenas una niña.

Carla Peterson

Este capítulo personal marcado por la incertidumbre y la espera es recordado hasta el día de hoy por Carla Peterson. “Mi mamá nos decía que a él no le iba a pasar nada, que estaba bien. Inventaba historias para que no tuviéramos miedo", aseguró destacando el rol de su madre. En esa misma línea, la actriz describió la ilusión a la que se aferraba: “Yo lo esperaba, me ilusionaba con falsos titulares que decían ‘Vamos ganando’, eso significaba que papá iba a volver”.

Carla Peterson reveló qué le contaba su padre sobre las Islas Malvinas en plena guerra: "Describía lo hermosas que son vistas desde el cielo"

Lejos de cualquier puesta en escena, Carla Peterson eligió su cuenta de Instagram para abrir su corazón y dedicarle unas emotivas palabras a su padre. En un gesto íntimo y significativo, la actriz también compartió fragmentos de la carta que él le envió desde las islas, donde se mezclaban la dureza del contexto con la necesidad de transmitir tranquilidad. “Describía lo hermosas que son vistas desde el cielo, decía que estaba bien a pesar de todo, que lo habían castigado por robar un teléfono para comunicarse con nosotros”, contó.

Carla Peterson homenajeó a su papá, excombatiente de Malvinas

Y sumó otro recuerdo cargado de cercanía: “Agradecía el pijama que le habíamos mandado y decía que nos extrañaba, que estaba tranquilo, aunque en el campo estaban sufriendo mucho”. Más allá de su vivencia personal, Carla Peterson amplió su texto hacia todos aquellos que estuvieron en la Guerra de Malvinas. “A él, a sus compañeros, a los que no volvieron y a todas las familias de los veteranos de Malvinas, un abrazo fuerte. A los héroes y heroínas de Malvinas les debemos memoria”, expresó, subrayando la importancia de no olvidar y de seguir honrando a quienes fueron parte.

Carla Peterson homenajeó a su papá, excombatiente de Malvinas

Su publicación estuvo acompañada de imágenes que muestran dos momentos muy distintos en la vida de Carlos Peterson, marcados por el paso del tiempo y su historia como excombatiente. En la primera foto, se lo ve de joven, sonriente y con uniforme militar. En la segunda, ya en la actualidad, Carlos aparece en el interior de una casa con una campera verde de estilo militar que lleva insignias de la Fuerza Aérea Argentina.

En las postales que siguen se lo ve posando junto a ella y asistiendo a un acto por el día del Veterano y de los caídos en la Guerra. "Papá es el q va en silla y un compañero lleva", concluyó la protagonista de grandes éxitos en cine y televisión. De esta manera, Carla Peterson homenajeó a su papá, Carlos Peterson, excombatiente de Malvinas, con un posteo que emocionó a todos sus seguidores.