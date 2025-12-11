Así es la casa de Carla Peterson y Martín Lousteau: sustentable, vintage, llena de naturaleza y hasta con huerta propia

Carla Peterson convirtió su hogar en un espacio donde el diseño y la naturaleza conviven en perfecta armonía. Con muebles de estilo vintage y una gran presencia de plantas, la actriz logró crear un ambiente acogedor que refleja su personalidad, buen gusto y compromiso con el medio ambiente.

La casa de Carla Peterson: con muebles vintage y un fuerte compromiso con la sustentabilidad

Carla Peterson no solo es reconocida por su talento en la actuación, sino también por su estilo de vida y el particular encanto de su hogar. Ubicada en Buenos Aires, la residencia se caracteriza por una decoración cálida y acogedora, donde los muebles vintage y las plantas juegan un papel fundamental. En varias ocasiones, mostró en sus redes sociales distintos rincones de su hogar, revelando detalles que impactaron a todos.

El living es uno de los espacios más fotografiados de la casa. Allí, la actriz logró combinar nostalgia y modernidad con objetos cuidadosamente seleccionados. Destaca un mueble de madera diseñado especialmente para almacenar su colección de discos, acompañado por un tocadiscos vintage y un amplificador Marshall, elementos que aportan un aire retro.

En la gran sala principal, Carla Peterson incorporó algunos cuadros, junto a un órgano musical y una variedad de plantas que le dan vida al ambiente. Los colores que eligieron para este ambiente acompañan la decoración con tonos tierra, marrones y beige, creando una atmósfera cálida y relajante.

El dormitorio principal sigue la misma línea estética, con una cama imponente cuyo respaldo de lino aporta elegancia y confort. En una de las esquinas, se ubica un majestuoso sillón tapizado en pana en tono gris azulado, convirtiéndose en el punto focal de la habitación.

Así es la impresionante huerta que tiene Carla Peterson en su terraza

Uno de los aspectos más destacados de la casa de Carla Peterson es su huerta, ubicada en la terraza. La actriz compartió en reiteradas oportunidades imágenes de este espacio, donde cultiva sus propios alimentos con entusiasmo. En este espacio, la actriz organizó distintos cajones con diversas especies de plantas, entre ellas frutillas, que se convirtieron en uno de los elementos más llamativos de su jardín.

Carla Peterson en su Huerta.

Este rincón verde en su terraza no solo refleja su pasión por la naturaleza y por el cuidado del medio ambiente, sino también su compromiso con un estilo de vida saludable y sostenible. La elección de cultivar sus propios alimentos demuestra su conexión con la tierra y su interés por los productos frescos y orgánicos.

El hogar de Carla Peterson refleja un equilibrio perfecto entre diseño, naturaleza y una profunda conciencia ecológica. Con muebles que cuentan historias, espacios llenos de vegetación y una filosofía sustentable presente en cada rincón, la actriz construyó un ambiente acogedor que representa su estilo de vida. Su elección de materiales convierte su casa en un espacio que inspira y transmite una forma única de vivir.