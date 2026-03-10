Carla Peterson deslumbró con la diseñadora francesa Sylvie Geronimi: explosión de colores y estilo sixtie

Carla Peterson se volvió la protagonista del regreso de las apuestas fashionistas en el calzado. La diseñadora francesa Sylvie Geronimi, referente del calzado de lujo artesanal, decidió inspirarse en su infancia rodeada por la Nouvelle Vague, donde romper estereotipos y arriesgarse hicieron una era reconocida en la historia del cine. Fusionando eso con la importancia de las mujeres al momento de animarse y expresarse de manera auténtica con sus looks, la diseñadora realizó una nueva propuesta de calzado, de la mano de la actriz y su talento multifacético.

Carla Peterson / Créditos: Prensa Sylvie Geronimi

Mujeres en sus Zapatos: la Nouvelle Vague de Sylvie Geronimi junto a Carla Peterson

"La Nouvelle Vague fue la inspiración de toda mi vida. Es por ello que en esta nueva edición 2026 de 'Mujeres en sus Zapatos', busqué recrear mi propia Nouvelle Vague, pero en el mundo del calzado de lujo", afirma Sylvie Geronimi, en su nuevo ciclo hecho por y para mujeres de arriesgados gustos fashionistas. La diseñadora tomó las reglas básicas de la era francesa más importante de la historia del cine y lo redefinió con un estilo de zapatos que celebra la esencia de las mujeres a expresarse de manera auténtica. Para la ocasión, eligió a Carla Peterson como modelo principal, quien no duda en mostrar su versatilidad actoral y fanatismo por los colores.

Carla Peterson / Créditos: Prensa Sylvie Geronimi

En diferentes diseños, los zapatos de tacón bajo sobresalen gracias a su combinación de texturas y colores, apuntando a expresar el arte interior no solo con los looks. La fusión de estampados escocés con el animal print y los colores más llamativos lo convierten en una explosión del estilo sixtie, invitando a encontrar un atuendo que lo mantenga despierto, alejándose del actual minimalismo y amor por los colores neutros.

Carla Peterson / Créditos: Prensa Sylvie Geronimi

La Nouvelle Vague francesa: romper estereotipos y marcar una era en la historia del arte

La Nouvelle Vague fue un influyente movimiento artístico, que golpeó sobre todo en la industria del cine. En los años 50, los primeros directores y fanáticos decidieron alejarse de lo tradicional, definiéndose como una generación que rompió con las convenciones mediante libertad técnica, rodajes en exteriores, cámaras portátiles y técnicas como el jump cut. En el ámbito de la moda, las actrices encontraron su lejanía con la alta costura, al imponer tendencias que remitían a la autenticidad y libertad, reflejando el espíritu juvenil y rebelde de la época.

Carla Peterson / Créditos: Prensa Sylvie Geronimi

“Durante mi infancia en París, me sumergí en el mundo del cine y la literatura, y la Nouvelle Vague fue pasión. A medida que crecía, mi amor por la moda y el arte se fusionaba con mi admiración por los directores Jean-Luc Godard y François Truffaut. Ese estilo innovador y experimental se convirtió en la base de mi propio enfoque creativo”, explicó Sylvie Geronimi. Es así como tomó como inspiración esta era, no solo para el modelo de zapatos que imprime autenticidad a cada una de las mujeres que lo lucen, sino también en sus posters inspirados en los diseños de publicidad de los 50.

Carla Peterson / Créditos: Prensa Sylvie Geronimi

Es por eso que Mujeres en sus zapatos fusiona el poder libre de la Nouvelle Vague francesa con la interpretación que cada una le hace a su atuendo al momento de elegir qué vestir. Sylvie Geronimi eligió como protagonista de la campaña a Carla Peterson, una de las actrices más versátiles y con amor a la moda original de la Argentina. En esta nueva apuesta, redefinió el calzado convencional, con una explosión de colores inspirado en el estilo sixtie y los diferentes estampados tendencia en la ropa.

Créditos fotos: Prensa Sylvie Geronimi

A.E