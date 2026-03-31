Así es el living de Zulemita Menem: diseño minimalista, curvas y lujo silencioso

Zulemita Menem mostró el living de su casa y dejó ver un interior definido por la proporción más que por la decoración, donde el armado se apoya en pocas piezas bien elegidas y cada objeto ocupa un lugar preciso. La paleta es corta y controlada —blancos, tonos arena, madera clara y toques de negro—, lo que ordena el conjunto y sostiene una continuidad clara, con una lógica que organiza todo sin necesidad de forzar efectos.

Zulemita Menem y un minimalismo que se vuelve habitable

Uno de los ejes está en las formas curvas, que aparecen de manera constante y estructuran el living, visibles en la mesa ratona de madera con bordes redondeados, en el sobre de vidrio de trazo orgánico y en el sillón de volumen bajo y blando. Los objetos acompañan esa misma línea, sobre todo los floreros y jarrones de vidrio, que además cumplen un rol clave: permiten que la mirada atraviese las piezas, evitan cortes visuales y amplían la percepción del lugar, sumando liviandad sin perder presencia.

Zulemita Menem

El armado equilibra lo minimal con lo habitable a partir de decisiones concretas: las cortinas de piso a techo, en tono crudo, filtran la luz y acompañan la altura con una caída continua que ordena el fondo, mientras que sobre la mesa ratona una planta de hojas amplias introduce un punto orgánico que corta la neutralidad y suma textura. Junto a ella, un libro de gran formato vinculado al universo de la moda y el diseño aporta un acento visual que refuerza la selección de objetos, y la lámpara de pie, de base de vidrio y pantalla textil, introduce un registro más cálido dentro de un ambiente contenido.

Zulemita Menem y una idea de lujo desde la precisión

También es clave cómo se administra el aire entre piezas, con la mesa ratona separada del sillón, los bancos del fondo acompañando sin invadir y una circulación despejada. Esa distancia ordena, mejora la percepción del living y eleva la calidad general, donde el vacío deja de ser ausencia y pasa a ser parte activa del diseño.

Así es el living de Zulemita Menem.

El nivel se define por la calidad de los materiales, las terminaciones y la escala, en un sistema donde todo está ajustado en proporción. La madera, el vidrio, los textiles y las superficies claras conviven sin eclipsarse, en una composición que prioriza coherencia antes que impacto. Así, el living de Zulemita Menem funciona porque está diagramado: hay pocas piezas, bien ubicadas, y una decisión clara de no sumar más de lo necesario.