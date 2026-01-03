María Rosa Fugazot, Carla Peterson, Nancy Dupláa y Diego Cremonesi arrasan en Netflix con el estreno de una nueva serie argentina

En el comienzo de este 2026, Netflix sumó a su catálogo una nueva producción argentina que rápidamente captó la atención del público y la crítica: El Tiempo de las Moscas, una serie inspirada en la escritora Claudia Piñeiro, una de las autoras más influyentes de la narrativa contemporánea del país. Esta adaptación audiovisual, protagonizada por Carla Peterson y Nancy Dupláa, retoma elementos centrales de las novelas Tuya y El tiempo de las Moscas, trasladando a la pantalla una historia atravesada por tensiones morales, vínculos complejos y un clima permanente de incertidumbre que interpela al espectador desde el primer episodio.

Netflix sorprende con una historia protagonizada por Carla Peterson y Nancy Dupláa

La ficción, estrenada por Netflix el 1° de enero de este 2026, se apoya en un elenco de gran peso encabezado por Carla Peterson y Nancy Dupláa, quienes encarnan a dos mujeres marcadas de lleno por el pasado y obligadas a reinventarse para volver al circuito social. Lejos de ofrecer un relato lineal, la miniserie propone un juego narrativo que combina drama, policial y momentos de humor ácido, construyendo una experiencia que desafía las expectativas tradicionales del género.

Carla Perterson y Nancy Dupláa en El tiempo de las moscas | Netflix

Con solo seis episodios, El tiempo de las moscas apuesta por un guión concentrado y dinámico, en el que cada escena cumple una función clave. La historia sigue a Inés (Carla Peterson) y a La Manca (Nancy Duplaá), exconvictas que intentan dejar atrás los delitos por las que fueron condenadas, ganándose la vida con un emprendimiento dedicado a la fumigación de casas. Esa aparente normalidad se revierte cuando aceptan un trabajo que parece simple pero que, de manera progresiva, expone una trama mucho más oscura y peligrosa de lo que imaginaban.

A partir de ese punto de inflexión, la serie se transforma en un policial de supervivencia donde nada es seguro y la incertidumbre es constante. Las protagonistas deben interpretar señales ambiguas, desconfiar de cada persona que se cruza en su camino y tomar decisiones apresuradas para protegerse. No hay lugar para héroes ni para gestos grandilocuentes: los errores, las sospechas y la intuición son las herramientas principales en un escenario donde la amenaza es constante y silenciosa.

Carla Perterson y Nancy Dupláa en El tiempo de las moscas | Netflix

Sinopsis de El Tiempo de las Moscas

Uno de los ejes transversales de la miniserie de Netflix es el pasado de Inés, cuyo ingreso a prisión estuvo marcado por el asesinato de la amante de su marido tras un estallido emocional. Esa herida, lejos de cerrarse, atraviesa su presente y condiciona su forma de vincularse con el mundo. En ese proceso, La Manca se convierte en una figura clave: una aliada, una compañera y, sobre todo, un sostén emocional que resignifica la idea de amistad en contextos extremos.

La relación entre ambas mujeres se consolida como el verdadero corazón de la serie. Más allá del suspenso y del entramado criminal, El tiempo de las Moscas pone el foco en la confianza construida a contrarreloj por estas dos mujeres, en el miedo compartido y en la necesidad de sostenerse mutuamente cuando todo parece a punto de desmoronarse. Esa dimensión íntima convive con una mirada social que interpela temas como la reinserción social, la culpa y las segundas oportunidades.

El elenco está compuesto por las actuaciones de Valeria Lois, Diego Velázquez, Jimena Anganuzzi, Carlos Belloso, Lola Berthet, Julieta Laso, Diego Cremonesi, Susana Varela, Rudy Chernicoff, María Marull, Diego Gentile, María Rosa Fugazot y Osqui Guzmán, quienes aportan la cuota justa para llevar adelante una historia que atrapa hasta el final y que pone en cada escena importantes actores de renombre de la industria argentina.

Dirigida por Ana Katz y Benjamín Naishtat, la producción se destaca por su tono sobrio, su tensión sostenida y una puesta en escena que evita golpes bajos. Disponible desde este 1° de enero en Netflix, la serie no solo logró instalarse rápidamente entre lo más visto en las últimas horas -ocupando el segundo lugar del ranking-, sino que también reafirma el potencial de las ficciones nacionales para construir relatos complejos, incómodos y con profundidades sociales dentro de la plataforma.

NB