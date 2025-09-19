Carla Peterson marcó tendencia en San Sebastián con un look lavanda firmado por Nuria Bueno

Carla Peterson fue una de las primeras celebridades argentinas en pisar la alfombra del 73° Festival Internacional de Cine de San Sebastián. La actriz se presentó en el photocall de 27 noches en el Palacio Kursaal y rápidamente se convirtió en protagonista gracias al elegante atuendo que utilizó para la jornada inaugural en Donostia.

La aparición de Carla Peterson destacó no solo por carisma y simpatía, sino por un look cuidadosamente elegido que colombiana estilo contemporáneo con un aire fresco y juvenil. Cada detalle del vestuario reflejaba un equilibrio entre sofisticación y naturalidad, lo que lo convirtió en una excelente elección para uno de los festivales de cine más importantes a nivel internacional.

El vestido con el que Carla Peterson que conquistó a todos

Carla Peterson eligió un mini vestido de la diseñadora Nuria Bueno con falda tipo A, ligeramente evasé, que aligeraba su silueta y le aportaba frescura al conjunto. La parte superior del vestido, de corte halter con cuello alto drapeado y frunces irregulares, le aportaba textura y volumen, aportándole un aire moderno.

Carla Peterson

La elección de color del vestido también fue perfecto. El lavanda en tonos metálicos y satinados, resultó delicado pero llamativo, reflejando la luz y realzando su tono de piel. La combinación entre la estructura de la parte superior y la fluidez de la falda lograba un balance perfecto entre lo vanguardista y lo femenino, haciendo del vestido el protagonista.

Los accesorios escogidos por Carla Peterson

Para completar su outfit, Carla Peterson optó por sandalias nude con tiras finas y taco medio, que estilizan las piernas y permiten que el vestido mantenga todo el protagonismo. Su cabello suelto con ondas suaves aportó un toque natural y relajado, mientras que el maquillaje ligero resaltó su luminosidad sin sobrecargar el conjunto.

Carla Peterson en San Sebastián

El look elegido por Carla Peterson para la inauguración del Festival, no solo reflejó un estilo elegante y moderno, sino que también transmitió frescura y sofisticación. La actriz demostró que se puede destacar con un atuendo que combina arte, tendencia y comodidad, consolidándose como una de las referentes fashionistas argentinas en San Sebastián.