Carla Peterson marcó tendencia en San Sebastián con un look lavanda firmado por Nuria Bueno

Carla Peterson fue una de las primeras celebridades argentinas en pisar la alfombra del 73° Festival Internacional de Cine de San Sebastián. La actriz se presentó en el photocall de 27 noches en el Palacio Kursaal y rápidamente se convirtió en protagonista gracias al elegante atuendo que utilizó para la jornada inaugural en Donostia.
La aparición de Carla Peterson destacó no solo por carisma y simpatía, sino por un look cuidadosamente elegido que colombiana estilo contemporáneo con un aire fresco y juvenil. Cada detalle del vestuario reflejaba un equilibrio entre sofisticación y naturalidad, lo que lo convirtió en una excelente elección para uno de los festivales de cine más importantes a nivel internacional.
El vestido con el que Carla Peterson que conquistó a todos
Carla Peterson eligió un mini vestido de la diseñadora Nuria Bueno con falda tipo A, ligeramente evasé, que aligeraba su silueta y le aportaba frescura al conjunto. La parte superior del vestido, de corte halter con cuello alto drapeado y frunces irregulares, le aportaba textura y volumen, aportándole un aire moderno.
La elección de color del vestido también fue perfecto. El lavanda en tonos metálicos y satinados, resultó delicado pero llamativo, reflejando la luz y realzando su tono de piel. La combinación entre la estructura de la parte superior y la fluidez de la falda lograba un balance perfecto entre lo vanguardista y lo femenino, haciendo del vestido el protagonista.
Los accesorios escogidos por Carla Peterson
Para completar su outfit, Carla Peterson optó por sandalias nude con tiras finas y taco medio, que estilizan las piernas y permiten que el vestido mantenga todo el protagonismo. Su cabello suelto con ondas suaves aportó un toque natural y relajado, mientras que el maquillaje ligero resaltó su luminosidad sin sobrecargar el conjunto.
El look elegido por Carla Peterson para la inauguración del Festival, no solo reflejó un estilo elegante y moderno, sino que también transmitió frescura y sofisticación. La actriz demostró que se puede destacar con un atuendo que combina arte, tendencia y comodidad, consolidándose como una de las referentes fashionistas argentinas en San Sebastián.