Cuál es la nueva cirugía que deberán realizarle a Thiago Medina y por qué es una urgencia

Thiago Medina es el centro de atención mediática en los últimos días, tras su grave accidente con la moto. El ex Gran Hermano se encuentra internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, en estado reservado. Los familiares y más cercanos se encargan de hablar en los medios de comunicación, y contar cómo va avanzando su salud. En las últimas horas, se dio a conocer que debería ser sometido a una nueva cirugía, debido a las lesiones a las que fue expuesto.

Thiago Medina

Los detalles de la nueva cirugía de Thiago Medina

El pasado viernes 12 de septiembre, alrededor de las 20hs, Thiago Medina sufrió un grave accidente, mientras andaba en su moto. El joven impactó contra un auto, lo que provocó que sufriera grandes lesiones. Rápidamente fue trasladado al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde lo sometieron a una operación y se encuentra internado en terapia intensiva. Los medios de comunicación y las redes sociales no tardaron en viralizar la notica, y enviarle sus mensajes de fuerza a los familiares.

Thiago Medina, Daniela Celis y sus hijas

En las últimas horas, se dio a conocer que el ex Gran Hermano volvería a entrar en quirófano para una nueva cirugía. El viernes por la noche, en cuanto llegó, fue operado de urgencia, debido a las lesiones que presentaba. Según había explicado Daniela Celis, le extirparon el bazo, y tenía las costillas rotas. Romina Uhrig, compañera y amiga de la expareja, también contó que tiene ocho costillas rotas que se astillaron y se encuentran en todas partes de su cuerpo. Es por esto que decidieron volver a someterlo a una operación.

En A la Barbarossa (Telefe), Uhrig confirmó que la intervención médica se realizará en la zona del tórax, para extraer las astillas que podrían comprometer órganos vitales, como el pulmón. En estos momentos, esperan una mejoría de su parte para poder llevarlo al quirófano, ya que esta situación de salud podría complicar su cuadro. Por su parte, el doctor Alberto Cormillot llevó tranquilidad al explicar que podría mejorar incluso luego de esta nueva operación.

Thiago Medina y sus hijas

Los usuarios de las redes sociales no dudan en pronunciarse y consultar a los famosos sobre la salud de Thiago Medina. El ex Gran Hermano está en el centro de atención mediática, al igual que su familia y seres queridos. Por su parte, el fiscal está llevando adelante la causa por lesiones culposas por negligencia de impericia, por una supuesta maniobra que habría hecho el conductor del auto. En este momento, se encuentra recolectando testigos y reconstruyendo los sucesos alrededor de pruebas, llamadas e imágenes.

A.E