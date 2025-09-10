Carla Peterson es una de las actrices más elegantes y sofisticadas de la industria del cine y el teatro. En todos los eventos donde participa, no duda en jugársela por un look llamativo, siguiendo con su figura y estilo fashionista. Sin embargo, en los últimos días, disfrutó de unas vacaciones familiares y decidió quitarse el maquillaje que suele lucir en sus postales de fiestas o entregas de premios. De esta manera, se mostró al natural y generó revuelo entre sus seguidores.

Carla Peterson

Carla Peterson: otra celebridad que se une a la moda "sin maquillaje"

Carla Peterson no duda en darle un espacio a la naturaleza y alejarse de las cámaras y su vida en la ciudad rutinaria. Es por eso que, en las últimas semanas, tuvo un viaje a Italia con seres queridos, donde se reconectó con su pasado y vivió recuerdos divertidos y relajantes. En su cuenta de Instagram, compartió las mejores postales donde se distanció de su participación en importantes eventos para la industria del cine y el teatro nacional, y optó por un nuevo estilo personal.

El viaje a Italia de Carla Peterson

Carla Peterson se unió a celebridades tales como Pamela Anderson o Cecilia Bolocco en una nueva moda llamada "clean face". La misma trata de alejarse de la belleza impulsada por los maquillajes, donde se resalta la naturalidad de la persona, para cualquier clase de ocasión en la que se luzca. De esta manera, la actriz se la jugó por ir en un camino contrario al que suele lucir al momento de participar de importantes eventos, con looks llamativos.

Peterson se mostró sin maquillaje, durante una caminata en el atardecer italiano, y generó revuelo en redes sociales. Sus seguidores no tardaron en halagarla al respecto, destacando ese mensaje implícito de que la belleza está al natural de cada uno de nosotros. Comentarios como “¡Qué linda sos así, real!”, “Ojalá todas nos animemos” o "Qué hermosa sos" fueron los que se destacaron por sobre todos los que también halagaban su viaje y amor por la naturaleza.

Carla Peterson y la moda "clean face"

La actriz había mostrado su rostro sin maquillaje en otras ocasiones, sobre todo cuando comparte videos en su casa preparándose para eventos o cuidando de su huerta privada. Sin embargo, Carla Peterson se unió definitivamente a la moda "clean face", remarcando la importancia de conectarse con lo natural, incluso aunque sea una influencia fashionista de importancia. En su regreso, volvió con sus trabajos en la televisión y sus futuros proyectos que generas expectativas en sus seguidores.

A.E