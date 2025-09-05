4 películas protagonizadas por Carla Peterson que son un éxito en Netflix

Carla Peterson arrasa en Netflix con cuatro películas que se destacan por su variedad de géneros y su recepción en la plataforma. La actriz argentina forma parte de producciones que combinan comedia, drama y crítica social, y que actualmente figuran entre las más vistas por el público.

Dos más dos

Esta comedia dramática, estrenada en 2012, se mantiene vigente en la plataforma de streaming, siendo todo un éxito, y aborda el intercambio de parejas desde una perspectiva urbana y actual. La actriz interpreta a Betina, una mujer que propone abrir su relación con su marido, interpretado por Juan Minujín. Completan el elenco Adrián Suar y Julieta Díaz, quienes dan vida a Diego y a Emilia, otra pareja en la misma situación.

La película explora los límites del deseo, la estabilidad y la comunicación en un matrimonio, con un tono ágil y escenas que combinan humor con introspección constantemente. La actuación de Carla Peterson, fiel a su estilo, aporta frescura y naturalidad a una historia que plantea dilemas dentro de la vida en pareja.

Mamá se fue de viaje

En esta comedia familiar, la reconocida actriz comparte pantalla con Diego Peretti en una historia que retrata el caos doméstico cuando una madre decide tomarse unos días de descanso. Carla Peterson interpreta a Vera, una mujer que se ausenta del hogar para tomarse unas merecidas vacaciones, dejando a su esposo a cargo de los hijos y las tareas cotidianas.

La película combina situaciones disparatadas con momentos de reflexión sobre la dinámica familiar y los roles dentro del hogar. Con un tono ligero y escenas cotidianas, el film se convirtió en una opción popular dentro del catálogo argentino de Netflix, especialmente por su enfoque y ritmo dinámico.

Corazón loco

Corazón loco, estrenada en 2020, presenta a un hombre que lleva una doble vida, manteniendo dos familias en paralelo. Carla Peterson interpreta a una de las mujeres involucradas en esta historia protagonizada por Adrián Suar. La trama se desarrolla entre el humor y el desconcierto, con situaciones absurdas que exponen las consecuencias de la mentira.

La participación de la presentadora en la producción suma su carácter fuerte y una presencia destacada a la historia que juega con los vínculos afectivos desde una perspectiva cómica. La película se mantiene entre las comedias más reproducidas de la plataforma, gracias a su reconocido elenco y a la narrativa liviana de un tema complejo en las relaciones.

El Eternauta

Uno de los últimos éxitos del cine argentino, la serie El Eternauta, basada en la historieta de Héctor Germán Oesterheld, se convirtió en un fenómeno desde su estreno en Netflix. Carla Peterson interpreta a Elena, uno de los personajes femeninos centrales en esta historia de ciencia ficción que narra la lucha de un grupo de sobrevivientes.

La producción, protagonizada por Ricardo Darín y dirigida por Bruno Stagnaro, combina acción, drama y una estética visual potente que captó la atención del público internacional. La actuación de la actriz aportó sensibilidad y fuerza, permitiendo al espectador conectar con temas como la resistencia, la solidaridad y la supervivencia.

Carla Peterson suma protagonismo en Netflix con cuatro películas y series que lograron destacarse dentro del catálogo regional. Su participación en estas producciones refleja una trayectoria sólida y una capacidad de adaptación a distintos géneros, desde la comedia hasta la ciencia ficción y el suspenso.

