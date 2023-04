Carmen Barbieri dio su sincera opinión sobre la separación de Fátima Flórez y Norberto Marcos: "Vi una Fátima liberada"

Los programas de chimentos estuvieron tratando por semanas la crisis de pareja que estaban atravesando Fátima Flórez y Norberto Marcos. Al comienzo, los protagonistas negaron con seguridad los rumores de crisis y explicaron que peleas hay en todas las parejas. Sin embargo, cada vez más se veía venir esta separación porque los rumores aumentaban día a día. Fue así que, en una nota que Intrusos le hizo a la capocómica, admitió que "están en un impasse", aunque no cierra la puerta a una futura reconciliación.

Fátima Flórez confirmó la separación de Norberto Marcos

En la emisión de hoy de Mañanísima, se abordó el tema y Carmen Barbieri opinó con total sinceridad sobre la separación entre Fátima Flórez y Norberto Marcos. "Yo vi una Fátima liberada, que se sacó un peso de encima, una mochila. Y a él lo veo arruinado, triste", confesó la conductora sin pelos en la lengua.

Después, Carmen Barbieri hizo una alegoría con la cual intentó explicar la dinámica de la relación que tenían Fátima Flórez y Norberto Marcos. "Son como los carritos chinos, que uno va sentado y el otro tira, las relaciones, para mí. Acá, en esta relación, me parece que la que va sentada es Fátima y el que tira del carrito es él", opinó, haciendo referencia a que era el productor el que remaba para que la relación saliera a flote, mientras que la imitadora dejaba fluir la situación.

Carmen Barbieri en Mañanísima

Luego, fue el panelista del programa, Pampito Perello, que ironizó con una situación y generó un pase cómico con Carmen Barbieri. "Me hizo acordar a vos, porque le faltó plata a Fátima... Contaba eso Pablo Layus, que le habrían faltado 80 mil dólares". La conductora, con su gran capacidad de hacer humor, retomó el pie de Pampito y lanzó uno de sus chistes. "Entonces no te hizo acordar a mí. Lo mío era mucho más", ironizó la comediante.

Alberto Martín le robó un beso a Carmen Barbieri en su programa

Carmen Barbieri invitó a Alberto Martín a Mañanísima, el programa que conduce en Ciudad Magazine por las mañanas. Con la picardía que los caracteriza, los actores se mostraron juguetones y fantasearon con tener una relación amorosa. Sin embargo, Carmen le reclamó por qué no activa la situación. "¿Todo es de a poco lo tuyo? Es demasiado despacio, hace años que te estoy esperando", le tiró la conductora al actor. Entonces, pícaro, el actor aprovechó que era el Día del Beso y le robó uno a su amiga. Carmen, como respuesta, le dijo "Te amo, te quiero amigo".

Pero Carmen Barbieri no se quedó contenta y siguió reclamándole cosas a Alberto Martín. "No me llamas nunca y cuando contestas de vez en cuando, lo haces con una carta de amor. Me dijiste que nosotros hemos tenido una relación. ¿Cuándo tuvimos una relación?", le consultó. El actor, aclaró los tantos y le contestó: "Nosotros tenemos una relación, no dije que amorosa, sino somos una pareja poco explotada. Yo soy el hombre para vos para estar en el escenario, mejor que cualquiera".

