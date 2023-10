Carolina Amoroso anunció la fecha de su casamiento con Guido Covini, el cantante de la banda "Parientes", durante una transmisión en vivo del programa ‘TN Fin de semana’. La conductora había hecho pública su relación con el artista a fines de mayo a través de las redes sociales. Por medio de sus historias de Instagram, Amoroso compartió una tierna foto con su novio, en ella se muestran abrazados y sonriendo.

Carolina Amoroso y Guido Covini.

Carolina Amoroso anunció la fecha de su casamiento

Al ser consultada por su boda, Carolina Amoroso, que se encontraba junto a su pareja detrás de cámaras, reveló la esperada fecha para su casamiento: el 27 de abril de 2024. “Se casa Caro Amoroso el 27 de abril. Lo acaba de confirmar el sábado en TN”, expresó Gustavo Tubio. Esta noticia sorprendió a los diversos espectadores y sus colegas en el programa.

La historia de amor entre Carolina Amoroso y Guido Covini dio un gran paso en sus vidas, con el compromiso marcando un nuevo capítulo en su relación. Asimismo, el cantante de “Parientes” expresó públicamente su amor por la periodista en numerosas ocasiones, entre ellas la mágica propuesta de casamiento. Durante una entrevista en el programa ‘Socios del Espectáculo’, Covini le dedicó un emotivo mensaje a su futura esposa.

“Feliz cumple mes. Hoy es un día importantísimo para mí, no solo porque cumplimos meses, sino porque tengo la oportunidad de decir públicamente lo que te amo. Mirá, cuando te conocí, realmente no imaginaba que iba a enamorarme de alguien tan especial como vos. No solo porque llenas de alegría cada momento que compartimos, sino también porque te admiro muchísimo. Cada vez que prendo la pantalla y veo como irradias carisma, cómo contás cada historia, la empatía que tenés con la gente, me llena de orgullo. Amor, feliz cumple mes. Gracias por esta oportunidad de poder expresar públicamente mi amor y bueno, beso”, expresó Guido Covini a Carolina Amoroso.

