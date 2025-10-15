Así es la casa del Chino Leunis y Maca Martínez Picabea: construida desde cero después de mudarse seis veces en un año

Chino Leunis y Maca Martínez Picabea finalizaron la construcción de su casa luego de atravesar un proceso que incluyó seis mudanzas en apenas doce meses. La vivienda, diseñada desde cero, combina funcionalidad, amplitud y detalles que acompañan su día a día en un entorno pensado para disfrutar en familia.

Estilo moderno y grandes ventanales, la increíble casa del Chino Leunis y Maca Martínez Picabea

Chino Leunis y Maca Martínez Picabea

La propiedad está ubicada en la zona norte de la provincia de Buenos Aires y fue diseñada con una impronta moderna, con ambientes amplios y detalles que reflejan el estilo de ambos. Desde el inicio, la idea del participante de MasterChef Celebrity fue construir un hogar que combinara practicidad con estética, sin perder de vista la calidez.

Uno de los grandes protagonistas de la casa son los ventanales, permitiendo una conexión directa con el exterior y generando una sensación de amplitud. La cocina, uno de los espacios más valorados por el Chino Leunis y Maca Martínez Picabea, cuenta con una isla central con espacio de guardado y muebles en tono neutro que acompañan a la perfección el estilismo de la propiedad.

Chino Leunis

El baño principal fue pensado como un espacio de relax, con iluminación natural, detalles en madera y una bañera exenta que aporta un toque de diseño. El vestidor, amplio y organizado, refleja el gusto por lo práctico sin perder estilo. También se sumaron espacios de guardado, una sala de estar integrada y un jardín que acompaña la arquitectura con variedad de plantas.

Casa Chino Leunis y Maca Martínez Picabea

La emoción del Chino Leunis y Maca Martínez Picabea por su propia casa tras seis mudanzas

Durante la etapa de construcción, el Chino Leunis y Maca Martínez Picabea compartieron un video en sus redes sociales, donde relataban cómo habían atravesado seis mudanzas en apenas doce meses. En ese mismo mensaje, expresaron la emoción por ver los avances y agradecieron la energía recibida: “Nos tiraron tan linda energía. Se alegraron con los avances”.

“Es maravilloso. Ni en sueños nos imaginamos esto. Costó mucho y va a costar años”, expresaron en el posteo, dejando en claro que el camino fue largo pero compartido. También destacaron el acompañamiento de amigos y profesionales: “Estuvimos contenidos por amigos, por todos los que laburaron en cada detalle durante TANTO tiempo”.

Chino Leunis

