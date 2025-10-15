Barby Franco se hartó de Mariana Brey y la cruzó públicamente: "Ya está. Hay una bebé de por medio"

Barby Franco y Mariana Brey volvieron a protagonizar un cruce en redes sociales y programas de streaming, debido a Fernando Burlando. La modelo y la periodista ya habían sido parte de una pelea hace unos años, cuando la segunda aseguró que había tenido un romance con el letrado. En esta ocasión, Franco se hartó de los comentarios de Brey, y la cruzó públicamente, desatando una nueva polémica entre ambas por Burlando.

Barby Franco, Fernando y Sarah Burlando, Mariana Brey

El fuerte cruce de Barby Franco y Mariana Brey: "Ya está. Hay una bebé de por medio"

En las últimas horas, una vieja polémica se desató, por picantes dichos de Mariana Brey. La periodista estaba conversando con Ángel de Brito, y fue consultada por su vínculo con Fernando Burlando. En años anteriores, ella confirmó que habían sido pareja, y esta vez habló de una supuesta propuesta que le hizo. “Él me propuso ser su candidata, ¿no te conté eso?”, le contó al conductor. De Brito insistió con la picardía y lanzó: “Pensé que casamiento”. Ella, sin dudar, retrucó: “También”.

En un intento de apaciguar los rumores y comentarios, Brey reveló: “Le tengo mucho aprecio y respeto a Barby Franco, por supuesto, que es su mujer. Le tengo mucha admiración como profesional, como persona, lo quiero”. El clip se viralizó en redes sociales, y muchos usuarios comenzaron a etiquetar o nombrar a Barby Franco. La modelo ya había saltado en contra de que la periodista hablara de su vínculo con Burlando, ya que él la había superado y había formado una familia con ella.

Sin embargo, este momento llegó al límite de Franco, quien decidió responderle tajante en redes sociales, y dejar en claro cuál era su rol en esa enredada historia de amor. Enojada por los dichos, Barby comentó el posteo de Bondi Live, donde subían el fragmento de la entrevista a Mariana Brey, y lanzó picante: “¡Suelte señora! ¡Ya está! Hay una bebé. Respete un poco”. La modelo fue tajante sobre la vida familiar que llevaba Burlando con ella y Sarah, la niña que tienen juntos, y la alejó de su vida actual.

El tajante comentario de Barby Franco a Mariana Brey

El cruce se suma a unos tantos que tuvieron en sus años, cuando Mariana Brey comenzó a hablar sobre su relación romántica con Fernando Burlando, cuando éste ya se encontraba en pareja con Barby Franco. La modelo no se quedó callada, y fue tajante sobre su historia de amor, dejando en claro que ya no tenía efectos en la vida actual del letrado. Los usuarios de las redes sociales no tardaron en dar a conocer sus puntos de vista, al mismo tiempo que se dividían entre los dos grupos.

A.E