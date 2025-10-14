Claudia Villafañe declaró que "estalló el verano" y deslumbró al posar con tres trajes de baño tendencia

Claudia Villafañe es una de las celebridades que se destacan por sus talentos culinarios y su carisma en la televisión y las redes sociales. Es así como llegó a superar el millón de seguidores, que la acompaña en todos sus viajes y las propuestas que se pone en la vida. En las últimas horas, mostró el lujo de la playa, y declaró el comienzo del verano de la mejor manera fashionista: entre el paisaje paradisíaco, deslumbró con tres trajes de baño tendencia.

Claudia Villafañe

"Estalló el verano": Claudia Villafañe posó con tres trajes de baño tendencia

El verano se acerca y las celebridades saben que es el momento de cambiar de guardarropas. Vestidos, bikinis y sandalias son solo algunas de las prendas que comenzaron a mostrar y que lucen en playas paradisíacas alrededor del mundo, y que luego traerán a la Argentina. Claudia Villafañe fue una de ellas, quien se mostró contenta en un destino de ensueño. La exesposa de Maradona decidió ir por un lado más fashionista, y dejó en claro cuáles son las tres mallas tendencia que enamoran a todos. Un estampado que no puede faltar es el animal print, y la cocinera optó por mostrar un conjunto que simulaba ser enterizo y strapless, pero se trataba de dos partes diferentes, con dibujo de cebra marrón.

Claudia Villafañe y el animal print en los trajes de baño

En esa misma línea, posó en el agua con otro traje de baño de corte triangular superior, con culotte y detalles de frunces en los laterales. Este diseño también era estampado, pero de negro y cobre con un diseño textil geométrico ondulado, y que combinó para darle un estilo canchero con lentes oscuros XXL. En el posteo, destacó las altas temperaturas y expresó con humor: "Estalló el verano y sólo se aceptan mensajes con mucho amor".

La estampa tendencia en trajes de baño, según Claudia Villafañe

Como primera foto, se alejó de los estampados anteriormente nombrados, y mostró la elegancia de las mallas, sobre todo para destinos paradisíacos. Es así como lució un conjunto total black, de parte inferior culotte tiro alto, y crop top con volados asimétricos. En esta ocasión, armó un lookazo playero, con un pañuelo de gran tamaño, también negro, un sombrero de ala ancha en color natural y unos anteojos de sol cancheros.

El traje de baño elegante de Claudia Villafañe

Claudia Villafañe abrió el verano de la mejor manera, e impuso la moda de los trajes de baño que serán tendencia durante los días de playa argentinos. La exesposa de Diego Maradona no duda en mostrar su vida en las redes sociales, compartiendo los mejores tips de cocina y los nuevos proyectos que tiene alrededor. En esta ocasión, optó por jugársela en el ámbito fashionista, y enamoró a todos con el "estallido" de las altas temperaturas.

