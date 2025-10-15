Así es la habitación de Sofía Solá, la hija de Maru Botana: rútisca y artística

Sofía Solá es una de las influencers teens más seguidas por los usuarios de las redes sociales. Con su estilo relajado y su amor por el arte, marcó un camino que, si bien va de la mano con el de su mamá, Maru Botana, la vuelve alguien destacada entre todos sus hermanos. Es así que los seguidores no dudan en observar sus gustos personales y ponerlos como sus favoritos. Entre fotos en Instagram y videos de TikTok, la joven dejó en claro cómo le gusta su habitación y se alejó del minimalismo.

Sofía Solá

Rústica y artística: la habitación de Sofía Solá

Maru Botana no duda en dejar que sus hijos hagan el camino que más les guste, y los acompaña en todas sus decisiones. Sofía Solá decidió ir por el camino del arte, la industria de la moda y las redes sociales. Así, fue construyendo una personalidad en TikTok que llegó a superar los 100 mil seguidores. Con su frescura natural, consejos fashionistas e incluso sus recetas fáciles e ideales para cada día, la joven se volvió una de las más observadas por los usuarios, y con un estilo que se aleja del común entre las celebridades.

Este mismo lo transmite en uno de sus lugares favoritos de su casa: su habitación. Su amor por el arte y lo rústico la llevaron a decorar un espacio amplio e ideal para grabar sus videos en una cueva de artista. Mientras que las paredes, los muebles y el techo son blancos, ella decidió darle una el color con la decoración de su ropa y las fotos. En un lado de la misma, un gran armario guarda sus mejores looks, y presenta una especie de "altar", donde cuelga los recuerdos más lindos con sus seres queridos.

La habitación de Sofía Solá

Del lado de en frente, sigue el recorrido fotográfico y mantiene un espejo verde apoyado en la pared para poder verse al momento de preparar un look para una pasarela. Finalmente, un escritorio grande, con libros y todo lo necesario para hacer lo que le gusta, enfrenta ventanales que permiten la entrada de luz natural, y a la cómoda cama, posicionada en un costado para que ella disfrute del gran espacio al momento de grabar sus videos.

La habitación de Sofía Solá

Sofía Solá no duda en dejar en claro su amor por la naturaleza y el arte, sobre todo al momento de decorar su habitación con recuerdos con sus seres queridos. La joven de 20 años es una de las influencers teens que están más en tendencia en los últimos años, y que marca su estilo fashionista en todas las ocasiones que puede. En esta ocasión, y en diversas fotos de Instagram y videos de TikTok, dejó en claro su lado más rústico y artístico con su habitación, que se aleja del minimalismo tradicional.

A.E