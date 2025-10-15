La furiosa reacción de Rusherking tras la filtración de sus fotos privadas: la fuerte advertencia

Rusherking se mostró muy molesto en su red social de Instagram al notar que un integrante de su lista de Mejores Amigos filtró la fiesta privada que organizó en su casa, el pasado fin de semana. En las fotos y videos que salieron a la luz se lo podía ver bailando y junto a dos mujeres. La filtración generó mucha polémica y repercusiones ya que el joven intenta mantener un bajo perfil. Sin embargo, no lo dejó pasar y lanzó una fuerte advertencia tras lo sucedido.

El fuerte descargo de Rusherking tras la filtración de su fiesta privada

Separado de Ángela Torres y enfocado en su nuevo negocio gastronómico, Rusherking se volvió protagonista en las redes sociales tras darse a conocer las fotos y los videos privados de un after que organizó en su residencia, en la que participaron sus amigos y conocidos de su confianza. Por esta razón, el cantante no dudó en subir la intimidad de la celebración en Mejores Amigos, la opción que permite Instagram para compartir sólo con un núcleo cercano y no de manera pública.

Totalmente tranquilo de que la fiesta no trascendería, Rusherking se encontró con que alguien de esa lista filtró un particular video donde se ve que fue un evento multitudinario y que había muchas mujeres. De hecho, se observa que el joven está muy cerca de la streamer Cam Nair. La filmación dio lugar a todo tipo de comentarios y, por supuesto, no tardó en llegar al artista.

La tía Sebi, uno de los usuarios más conocidos de X (ex Twitter), comentó sobre la misma: "LAM... Rusherking subió esto a mejores amigos en Instagram". Luego, Fede Bongiorno compartió una imagen en la que Rusherking se muestra en la vía pública abrazado a dos chicas. “Qué tranqui el finde de Rusherking”, comentó con ironía.

La foto de Rusherking junto a dos chicas que se filtró en las redes sociales

El comprometedor material del músico también se divulgó por WhatsApp, por lo que Fede Bongiorno no dudó en publicarlo en su red social y escribir al respecto: “Escándalo y polémica. Rusherking y otros famosos, descontrolados en un after en su casa. Todos locos”. Al ver la repercusión que tuvo el festejo que organizó en su hogar, Rusherking salió a enfrentar a la persona que filtró todo a través de un fuerte descargo.

“Pensé que en ‘mejores amigos’ tenía a gente de confianza, se ve que no claramente", comenzó la expareja de la China Suárez en un posteo que compartió en Instagram. Luego, mirando a cámara y con el paisaje de un parque de fondo, el intérprete de Quiero creer agregó enojado por la actitud de uno de los invitados a la reunión privada que organizó el fin de semana pasado: "Ustedes tranquilos que ya me voy a enterar quién fue".

De esta manera, volvió a llamar la atención en las redes y en los medios. Esta vez, por una fiesta en la que aseguran que hubo muchas mujeres y un total descontrol. Por eso, la furiosa reacción de Rusherking tras la filtración de sus fotos privadas no se hicieron esperar y hasta lanzó una fuerte advertencia a quien filtró todo.