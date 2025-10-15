Wanda y Zaira Nara tienen una relación muy unida. Las hermanas no dudan en acompañarse en sus mejores y peores momentos, y se ponen alegres cuando la otra encuentra a alguien que la hace feliz y la ama. Es por eso que la conductora no se iba a quedar callada, frente a la vinculación en redes sociales de su hermana y un joven streamer. Sin dudarlo, la mayor sorprendió a todos cuando calificó de "vintage" a la modelo en el amor y diferenció a este nuevo pretendiente.

Wanda Nara, Zaira Nara / Créditos: RS Fotos

¿Vintage en el amor? La lapidaria frase de Wanda Nara a Zaira Nara y su nuevo pretendiente

Zaira Nara fue centro de rumores de romance, tras su separación de Facundo Pieres. Entre actores reconocidos a nivel mundial hasta streamers, la modelo se vio envuelta en diversas noticias de amor. Sin embargo, los usuarios destacaron a uno en particular, con el que llegó a disfrutar del concierto de Luck Ra. Bauletti es un joven de 23 años, muy conocido en Kick y el mundo de las redes sociales, por el streaming que tiene con uno de sus amigos.

Zaira Nara, Bauletti

Este supuesto pretendiente llamó la atención de todos, ya que pronunció su amor por Zaira en diversas ocasiones, y ella está enterada de sus sentimientos. Sin embargo, sus interacciones no pasaron de comentarios en Instagram y algunos eventos en común, por invitación de él hacia ella. La historia parecía terminar ahí, pero la sorpresa llegó cuando, en OLGA, Wanda Nara también hizo referencia a este chico, y lo diferenció del resto de los romances anteriores.

Nati Jota le consultó si le parecía una buena opción para Zaira, y la modelo asintió segura. "Me gusta Bauletti para ella, porque le va a dar un aire fresco", comenzó la conductora. De esta manera, calificó el amor de Zaira como "vintage", debido a las edades de sus exparejas, y provocó la risa de todos los presentes. "Está re bueno uno de 20 para ella", aseguró. Sin embargo, también le propusieron otros nombres para su hermana menor, y ella mantuvo su postura junto al streamer, sentenciando que "a Zaira le dura un mensaje Grego".

Zaira Nara y Bauletti volvieron a ser tendencia en las redes sociales, y sus seguidores no tardaron en pronunciarse al respecto. A Wanda Nara no se le pasa ninguna noticia de las manos, menos de todo cuando tiene a su hermana de protagonista. Rápidamente, en OLGA llamaron a la modelo y ambas mujeres siguieron bromeando respecto al nuevo pretendiente de su hermana, con quien sigue manteniendo contacto y viendo sus streamings.

A.E