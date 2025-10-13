El verdadero motivo por el que El Chino Leunis se separó de la madre de su hija tras más de 10 años juntos

MasterChef Celebrity está a punto de arrancar una nueva temporada y con el formato, nuevos participantes vuelven a cobrar protagonismo en la pantalla chica. Tal es el caso de Leandro Damián “Chino” Leunis quien no sólo demostrará sus dotes culinarios, sino que volverá a encender la chispa de la autenticidad que caracteriza a su personalidad. El programa de cocina además de proponer una competencia para ver quién es el flamante ganador de la temporada 2025, también les abre las puertas a las historias de vida de sus concursantes. Una de ellas es la de la ruptura del presentador con Karin Rodríguez de quien se separó tras 14 años de relación.

Chino Leunis | Twitter

Los motivos de la separaron el Chino Leunis y Karin Rodríguez

En 2018, el Chino Leunis anunciaba públicamente su separación con Karin Rodríguez, con quien estuvo en pareja por más de 14 años y con quien tuvo una hija en común: Delfina. Sin embargo, las adversidades de la vida cotidiana consumieron los sentimientos de ambos. “Se terminó el amor”, aseguró el exconductor de Escape Perfecto en una entrevista a corazón abierto que mantuvo en el programa PH: Podemos Hablar. En dicha oportunidad, el locutor aprovechó para despejar todas las dudas y los rumores que se entablaron respecto a esta irrevocable decisión. “Fue una linda historia. Fue hermoso haber compartido el tiempo que compartí. Lo volvería a hacer”.

Asimismo, expresó los sentimientos encontrados que le produjo enfrentar la ruptura. “Esa charla es dura, pero es necesaria cuando vos querés realmente a alguien. Uno en un momento se conecta con alguien y, a veces, eso no sucede”, explicó.

Chino Leunis junto a su esposa Maca | Instagram

Tras haber rehecho su vida con María Magdalena “Maca” Martinez Picabea - a quien conoció en una capacitación profesional-, el periodista habló de cómo se lleva la madre de su hija con su actual esposa. “Fue una cuestión de sinceridad. De hecho, mi actual pareja la conoce. Nos hemos cruzado por los niños y hay buena onda. Estamos en armonía. Eso es más importante y más teniendo niños”, contó en aquel entonces de cómo lleva a cabo la nueva dinámica de tener una familia ensamblada.

Hoy a cuatro años de haberse casado en secreto con Maca, el Chino Leunis se enorgullece de la familia numerosa que formó. “Las cosas están saliendo súper bien y ellos se llevan bárbaro. Estamos aprendiendo muchísimo de cada uno de los integrantes de esta banda y me siento muy agradecido”, confesó en la mesa de Andy Kusnetzoff. Así está plasmado en sus redes sociales, donde el comunicador abre sus puertas a sus más de 951 mil seguidores para regocijarse del amor que lo une junto a la coach ontológica. Ahora, con vida nueva y este tentador proyecto televisivo que vuelve a llenarlo de popularidad, está preparado para estar en boca de los jurados más filosos de la televisión argentina. "¡La ansiedad que tiene esta familia! ¡Queremos que sea lunes! ¡Lo mejor mi amor!", fue el deseo de su esposa luego de viralizarse el clip de presentación en MasterChef Celebrity.

