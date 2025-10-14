Palito Ortega rompió el silencio sobre su estado de salud: “Estoy medio cachuzo. Me agarró una cosa rara”

Palito Ortega es uno de los cantantes más importantes a nivel internacional. Su trayectoria lo llevó a ganarse un gran público en diversos países, y a seguir haciendo conciertos en la actualidad. Sin embargo, el pasado fin de semana, debió cancelar su show por problemas en su salud, y mantuvo el silencio mediático para recuperarse. En medio de la preocupación de sus seguidores, salió a hablar de su estado actual y explicó lo ocurrido.

Palito Ortega

¿Cómo se encuentra Palito Ortega?: “Estoy medio cachuzo. Me agarró una cosa rara”

Palito Ortega generó preocupación en sus seguidores, cuando el sábado anunció que debía suspender su show en Paraná por problemas de salud. Desde ese momento, que emitió el comunicado a través de sus redes sociales, el cantante mantuvo el silencio y la incertidumbre creció. Julieta Ortega, su hija, salió a explicar la situación, y aseguró que él se encontraba bien. Sin embargo, muchos pidieron porque volviera a mostrarse y hablar de lo que ocurría.

Palito Ortega

Finalmente, en las últimas horas, mantuvo conversación con Juan Alberto Mateyko para Radio Mitre Córdoba, y, junto a su esposa, Evangelina Salazar, explicó cómo se dio cuenta que padecía herpes zóster.“Bueno, sí, estoy medio cachuzo, pero, ¿qué va a ser? Me agarró una cosa rara que me molesta la cara", comenzó diciendo, en conversación a distancia con el medio de comunicación. Tras realizar su show en el Ópera, comenzó con dolores y, al día siguiente, muchas molestias que lo llevaron a ir al médico.

Evangelina aseguró que creyeron que se trataba de una alergia, pero el herpes creció y terminaron llamando a los profesionales. El cantante de 84 años confirmó que, durante esta semana, estará en reposo. “En realidad dolor siento poco, pero la molestia es porque se te hincha la cara, el perfil derecho. Estoy tomando todo tipo de medicación que me han indicado y espero que pase pronto y poder retomar otra vez todos los compromisos que tengo pendiente", cerró el musico.

El show de Palito Ortega en Paraná

En su cuenta de Instagram, confirmó que se había reprogramado el show para el 9 de noviembre, y así asegurarse de estar recuperado. Los usuarios mostraron su emoción al ver que volvería a los escenarios, y dejaron sus comentarios en el posteo. Palito Ortega es uno de los cantantes argentinos más queridos por todos, y con un repertorio que marcó a diversas generaciones. Finalmente, rompió el silencio sobre su estado de salud y aseguró su bienestar para todos sus fanáticos.

A.E