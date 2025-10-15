Este 14 de octubre, Lourdes, la hija de Madonna cumplió 29 años y su madre lo festejó de la mejor manera: la reina del pop compartió una serie de imágenes inéditas en sus redes sociales donde mostró cómo fue el crecimiento de su primogénita durante estas casi tres décadas. Para ello, utilizó su cuenta de Instagram en la que reúne a más de 20,1 millones de seguidores, dejando en claro que, antes de ser artista es mamá.

Lourdes, hija de Madonna | Instagram

Madona homenajeó a Lourdes, su hija mayor

Lourdes Neón nació el 14 de octubre de 1996 y es la primera hija de Madonna, fruto de su amor con el entrenador personal Carlos León. A 29 años de su natalicio, la afamada artista realizó un sentido posteo en sus redes sociales donde resaltó las cualidades de su heredera que, increíblemente, mantiene un parecido físico a ella: “Luz de mi vida".

Lourdes, hija de Madonna | Instagram

"Nunca olvides quién eres. Estrellita. Brillando más que todas las estrellas del cielo”, comenzó diciendo mientras compartió un carrusel de imágenes de los primeros años de vida de la joven, como así también de las fotografías más icónicas de sus presentaciones musicales.

Lourdes, hija de Madonna | Instagram

La primera hija de la cantante heredó su pasión por la música, y Madonna no deja de mostrarse orgullosa por el talento innato que desprende en sus shows. De esta manera, coronó el posteo con frases de elogio: “Nunca olvides cómo soñar. Mariposa. Nunca olvides de dónde vienes. Con amor”.

Lourdes, hija de Madonna | Instagram

No es la primera vez que la solista deja de lado la fama y la popularidad para colocarse en su rol de madre y agasajar a sus hijos. En oportunidades anteriores, celebró el camino que está trazando Lourdes en el mundo de la moda y de la música, desprendiéndose por completo de la figura de su madre. Con sumo orgullo, Madonna la impulsa a mantener “los pies sobre la tierra”, pero sin dejar de lado sus sueños y metas.

Lourdes, hija de Madonna | Instagram

Asimismo, en varias entrevistas públicas, la artista se refirió al inmenso desafío que le representa ser madre de seis, una actividad que la apasiona, pero que la llena de retos, incluso mayores a lo que representa una gira mundial. Sin embargo, estas tiernas palabras llenas de metáforas que le dejó a la cumpleañera dejaron plasmado el amor y la ternura que siente por ella. A lo largo de los años, ambas han demostrado tener un vínculo especial, basado en el amor, el respeto y la admiración mutua.

Lourdes, hija de Madonna | Instagram

Como era de esperarse sus fans llenaron de mensajes la caja de comentarios resaltando la unión y la complicidad de ambas como así también el increíble parecido físico entre ambas y el carisma que tienen sobre los escenarios. Desde su nacimiento, Lourdes estuvo expuesta al ojo público, creciendo bajo la sombra de su matriarca. Sin embargo, lejos de dejarse avasallar por la fama, supo construir su propia identidad y forjar su propio camino.

Lourdes, hija de Madonna | Instagram

Lourdes León, la hija mayor de la icónica Madonna, celebró un año más de vida, consolidándose como una figura influyente en el mundo de la moda, el arte y el activismo. En este sentido, más que una simple publicación, el mensaje de cumpleaños que escribió la reina del pop fue la manera en que reafirmó, ante el mundo y su propia hija, que ni la fama, ni los escenarios, ni el paso del tiempo podrán eclipsar el amor incondicional que las une.

NB