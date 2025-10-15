Un nuevo día en la competencia de MasterChef Celebrity puso a los famosos en dos grupos diferentes, dependiendo sus destrezas en la cocina. Algunos de ellos lograron encantar al jurado con sus platos, y pasaron al balcón de los beneficios. Dos de ellos fueron Valentina Cervantes y el Turco Husaín, quienes sorprendieron a todos con el mismo truco culinario que los llevó a convertirse en ganadores de la primera ronda en la que participan.

¿Cuál fue el truco estrella de Valentina Cervantes y el Turco Husaín en sus platos de MasterChef Celebrity?

Valentina Cervantes y el Turco Husaín sorprendieron a todos sus seguidores, al demostrar sus destrezas en la cocina y conseguir las felicitaciones del jurado. Ellos lograron llegar al balcón de los beneficiados, en su primer día como cocineros en la exitosa competencia. La realidad es que ambos coincidieron en el mismo truco que le dio un sabor especial a sus platos, y sorprendió a los fanáticos del programa y del ámbito gourmet.

Por un lado, el Turco eligió realizar milanesa de pollo acompañada de batatas fritas con salsa de miel y jengibre. La cámara se acercó a él, cuando estaba agregando queso rallado al pan rallado, antes de hacer las supremas. "Esto es un secreto de la nona, para hacer una buena milanesa en mi familia, por generaciones", reveló en confidencia con los espectadores. De esta manera, aseguró que le daba un toque salado a la misma, sin la necesidad de tener que agregarle sal.

Por el otro, Valentina estaba cocinando ñoquis de papa con salsa de queso azul. Al momento de pisar la papa, Donato Di Santis se acercó a ella y vio que iba en buen camino. Sin embargo, la ayudó con un truco que elevó el plato. Lo que sobró del queso la invitó a ponerlo en el puré de papa que luego se transformaría en los ñoquis. "Así, cuando lo comemos, vamos a encontrar más de eso adentro del plato", le explicó el cocinero experto, y ella le agradeció el tip.

Finalmente, tanto Valentina Cervantes como el Turco Husaín, se salvaron de llevar puesto el delantal gris, y pasaron a la siguiente etapa de la competencia. Los usuarios de las redes sociales notaron esta coincidencia entre ambos, y los expertos en cocina anotaron el tip para futuras recetas. La modelo y el deportista sorprendieron a todos con sus conocimientos culinarios, y su destreza para enfrentar el primer desafío del programa más visto de la Argentina.

