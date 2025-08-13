Así es la casa en la que vivían Evangelina Anderson y Martín Demichelis con sus hijos

Evangelina Anderson y Martín Demichelis compartieron durante años una vida familiar en Alemania marcada por la tranquilidad y el diseño funcional. En ese período, vivieron junto a sus hijos en una casa de cuatro pisos, luminosa, con detalles elegantes y sobrios, que acompañaron cada etapa de la pareja sin perder estilo.

Ambientes amplios y estilo moderno, la casa en la que vivían Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Durante su etapa en Alemania, Evangelina Anderson y Martín Demichelis vivieron junto a sus hijos en una casa que combinaba diseño moderno, funcionalidad y una estética cuidada. Ubicada en Múnich, la propiedad se destacaba por sus cuatro niveles, ambientes amplios y una decoración que reflejaba el estilo de vida familiar.

Evangelina Anderson, Bastian, Lola y Emma Demichelis

La vivienda mantenía una línea minimalista, con predominio de colores neutros, como el blanco, gris suave y beige. Cada espacio estaba pensado para transmitir orden y elegancia, sin sobrecargar la visual. Los muebles seguían la misma estética, con líneas simples, en su mayoría de madera.

En la planta baja se encontraba el living principal, con grandes ventanales, permitiendo el ingreso de luz. Se podía apreciar un sillón de tres cuerpos grandes en tono crudo; junto a él se lucía una mesa de diseño escandinavo y una alfombra tejida a mano, creando así un entorno cálido y funcional, ideal para la vida familiar de Evangelina Anderson y Martín Demichelis.

Evangelina Anderson, Bastian, Lola y Emma Demichelis

Por su parte, la casa se distribuía en cuatro pisos que mantenían una estética elegante y funcional. En el subsuelo estaba el área de servicios, con lavadero, sala de máquinas y un espacio de guardado bien diseñado. La planta baja reunía el living, el comedor y la cocina, que se integraban en un espacio abierto y luminoso. La cocina, completamente equipada con electrodomésticos modernos, combinaba muebles blancos con detalles en acero inoxidable y una isla central.

En la misma línea, en el primer piso estaban los dormitorios de los tres hijos de la pareja, Bastian, Lola y Emma Demichelis, cada uno con su estilo propio. Con colores suaves, muebles clásicos y elementos personalizados que le daban el toque personal de los niños. A su vez, contaban con un baño compartido con doble bacha y una bañera de gran tamaño.

Evangelina Anderson

El último piso de la casa estaba destinado a la suite principal que compartían Martín Demichelis y Evangelina Anderson. El dormitorio tenía una terraza privada con vista al jardín y una gran variedad de plantas. El vestidor de la modelo, amplio y bien iluminado, era uno de sus lugares favoritos, donde compartía a diario su rutina. Además, contaban con un baño en suite con ducha escocesa, bañera independiente y detalles en mármol blanco que le agregaban elegancia.

Por último, se destaca el jardín trasero, uno de los espacios que más disfrutaban en familia. Con césped natural, una zona de juegos y una pileta, que funcionaba como punto de encuentro entre la presentadora, sus hijos y el futbolista durante los días de verano. También contaban con una galería techada con parrilla, donde realizaban reuniones familiares.

A su vez, la decoración exterior seguía la misma línea que el interior, sobria, elegante, funcional y conectada con la naturaleza. En cada rincón, Evangelina Anderson colocó plantas en macetas de cerámica, muebles exteriores en tonos neutros y algunos almohadones a juego que no sobrecargaban la escena.

Martín, Bastian, Lola y Emma Demichelis

Evangelina Anderson y Martín Demichelis vivieron una etapa significativa en Alemania, marcada por la rutina familiar y un entorno pensado para acompañarse en cada momento. La casa que habitaron en Múnich fue más que una propiedad; funcionó como escenario cotidiano, reflejo de elecciones personales y espacio de encuentro con sus hijos, Bastian, Lola y Emma.