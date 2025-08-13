Así es el lujoso vestidor de la China Suárez en su nueva casa en Turquía

La China Suárez disfruta de su nueva vida en Turquía junto a Mauro Icardi. Luego de que sus tres hijos volvieran al país con su abuela y su niñera, la actriz se muestra en las redes sociales pasando tiempo junto a su nueva pareja. Además, estaría aprovechando para terminar de decorar la nueva propiedad que adquirieron en Estambul, donde vivirán junto a Rufina Cabré.

La China Suárez sigue los pasos de Wanda Nara: mostró su nuevo vestidor en Turquía

Feliz y enamorada se muestra la China Suárez con Mauro Icardi. La artista sigue haciendo oídos sordos a las críticas y opiniones, y se enfoca en su nueva relación, que avanza a pasos agigantados. De hecho, la cantante enfrenta nuevamente rumores de embarazo y tampoco decide responder al respecto.

En las últimas horas, la China llamó la atención en las redes sociales al compartir una particular imagen. Se trata del nuevo espacio que posee la exclusiva residencia a la que se mudaron y el cual Mauro mandó a realizar especialmente para ella. Sin comentar nada en su publicación, la artista posó frente a un espejo de cuerpo entero con un look casual chic y dejó ver su lujoso vestidor.

La China Suárez

Luciendo una remera blanca tipo baby tee y un pantalón cargo color verde oliva, que combinó con unos borcegos negros acharolados y un accesorio dorado, la China Suárez se fotografió en este ambiente y causó repercusiones. Asimismo, los usuarios volvieron a opinar que sigue los pasos de su archienemiga Wanda Nara ya que la conductora es quien suele mostrarse en esta área y presumir sus lujosas carteras, zapatos e indumentaria.

Por el momento, la ex "Casi Ángeles" se limitó a mostrar que su amplio vestidor se destaca por sus grandes armarios en marrón oscuro y por tener pisos con alfombra en tono beige, un gran espejo con picaporte negro mate y luces empotradas en el techo, que está pintado de blanco. Una decoración sobria y minimalista, que se diferencia del vestidor de la empresaria cosmética.

La China Suárez y Mauro Icardi

Habrá que ver si más adelante, la China Suárez se anima a mostrar todo lo que tendrá este sitio clave de su nueva casa en Estambul, en la cual convive con Mauro Icardi y también se sumará Rufina Cabré en los próximos días. Una vez más, la actriz llama la atención con su posteo de Instagram y comparte con sus seguidores su nuevo lugar favorito.

Cabe destacar que, en los últimos días, la China volvió a cambiar su estilo y muchas personas aseguraron que los colores y las prendas elegidas evocan a Pampita. De vestirse con looks urbanos y con la estética Y2K, la joven pasó a elegir atuendos total white o con estilos románticos y boho chic.

De esta manera, la China Suárez mostró el lujoso vestidor que tiene en su nueva casa en Turquía y recibió, nuevamente, fuertes críticas por parte de los internautas.