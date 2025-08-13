Revelan la polémica estrategia de Nora Colosimo para conseguir dinero extra de Wanda Nara: “Tan rasca”

La relación de Nora Colosimo y sus hijas es muy unida. En todos sus momentos importantes, intenta acompañarlas o las ayuda en la crianza de los menores. Sin embargo, muchos usuarios apuntan contra la madre de las modelos por sus conexiones y fama, luego de que sus hijas se volvieran celebridades de la televisión argentina. En este contexto, en las últimas horas, revelaron una supuesta polémica estrategia que ella tendría para conseguir dinero extra de Wanda Nara.

Nora Colosimo y sus hijas

La polémica estrategia de Nora Colosimo para conseguir dinero extra de Wanda Nara: “Tan rasca”

Nora Colosimo no duda en mostrar en sus redes sociales los lujos de los que disfruta en su día a día. Siempre al lado de una de sus hijas y en paradisíacos lugares, la madre de las modelos tiene una vida llena de viajes y el cariño de sus nietos. Sin embargo, también suele involucrarse en escándalos de la televisión argentina, y es apuntada por muchos como "busca fama" de Zaira y Wanda Nara. Fue así que, en las últimas horas, revelaron una polémica estrategia que está llevando a cabo.

Nora Colosimo, Wanda Nara

No es un secreto que Wanda Nara es una reconocida propietaria. Entre departamentos en el Cheteau Libertados hasta casas en Europa, la modelo invirtió su dinero en tener diversos lugares propios donde quedarse cada vez que tiene un trabajo en el exterior de la Argentina. En este contexto, en Intrusos (América), Karina Iavícoli contó que tiene algunas de estas propiedades en alquiler y que es Nora la que se encarga de cuidarlos. Es allí de donde consigue el dinero extra de la conductora.

“Cuando Wanda no vivía acá, ella se ocupaba de que los departamentos que alquilaba su hija estuvieran en buen estado. Tan rasca todo que los limpiaba Nora para quedarse con la plata que Wanda le daba para la señora de limpieza. También hacía las ferias y se quedaba con ropita”, detalló la periodista. De esta manera, los presentes dieron sus fuertes opiniones al respecto, y apuntaron: "Ella va rascando de donde encuentra".

Nora Colosimo se posicionó en el ojo de la tormenta mediática, tras darse a conocer esta estrategia que tuvo. Esto se da en el contexto de otra polémica que la rodea, sobre una supuesta traición hacia una amiga. En distintos medios, trascendió que habría iniciado una relación con el representante cuando él aún estaba vinculado sentimentalmente con otra mujer: la madre de Lola Bezerra. Así, también se encontró que habría estado consiguiendo dinero extra de su hija, y los usuarios fueron lapidarios contra ella.

A.E