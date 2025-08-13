Algunas celebridades han sido víctimas de mala praxis en cirugías estéticas. Muchas de ellas llegaron a denunciar en las redes sociales, y ahora Eliana Guercio también se unió a ellos. En las últimas horas, y tras la preocupación de su desaparición en redes sociales, la panelista de Gran Hermano lanzó un fuerte descargo en sus historias de Instagram, donde exponía el mal momento que está viviendo, y aconsejaba a sus seguidores sobre seguir ciertos pasos antes de someterse a un retoque estético.

Eliana Guercio

El mal momento de Eliana Guercio por una presunta mala praxis

Eliana Guercio generó preocupación en las redes sociales, al lanzar un fuerte comunicado sobre una presunta mala praxis que sufrió. La panelista es una de las más queridas por todos los espectadores de la televisión por su manera sincera de opinar sobre Gran Hermano y la farándula argentina. Sin embargo, según dio a entender, se sometió a un retoque estético que le provocó problemas adversos. Sus seguidores no tardaron en consultarle cómo se encontraba, y si bien ella aseguró que estaba bien, admitió estar sufriendo efectos colaterales.

Eliana Guercio

En su cuenta de Instagram, expuso que haría un video explicando todo lo sucedido, pero advirtió sobre creer a las redes sociales y lo que publicitan. "Investiguen antes de tocarse con cualquiera. No se fijen en si hay famosas, ni en los seguidores. Yo entré por ahí. Me dijeron a todo que si, y después del tratamiento empezaron a cambiar el discurso", expuso. De esta misma manera, adviritó que muchos médicos proponían hacer una consulta en llamada para luego ir directamente a la cirugía. Si bien a ella no le pasó, se enteró que muchos lo sufrieron.

Además, recomendó sacar fotos a los contratos de consentimiento, para asegurarse de qué se había firmado. Sin ninguna foto de ella, los usuarios comenzaron a preocuparse por su salud, por lo que Eliana decidió llevar tranquilidad y asegurar que se encontraba bien. "Quiero evitar que alguien más pase un mal momento como el que me tocó vivir a mí. Tengo reacciones adversas pero nada que involucre mi salud. Gracias a Dios, solo es estético, por ahora", cerró el descargo.

El fuerte descargo de Eliana Guercio

En su cuenta de Instagram, no compartió fotografías actuales de ella, y solo mantiene las del quince de su hija. Sin embargo, sus seguidores no tardaron en enviarle mensajes de apoyo, y replicando los posteos que ella compartió. Por el momento, Eliana Guercio no hizo un vivo detallando qué fue lo que vivió, pero sí dio a conocer que apunta contra algunos lugares de retoques estéticos, tras un mal momento que vivió y que la llevó a enfrentarse a ellos.

