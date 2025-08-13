Causa Julieta Prandi: condenaron a Claudio Contardi a 19 años de prisión

En 2021, Julieta Prandi comenzaba un nuevo camino en su vida: contar la verdad del calvario que vivió dentro de su hogar. Fueron más de 10 años en pareja con Claudio Contardi, el padre de sus dos hijos, en los que sufrió diversos tipos de violencia. Cuatro años más tarde de su primera denuncia pública y judicial, se realizó el juicio contra el empresario por “abuso sexual con acceso carnal agravado por haber causado un grave daño en la salud mental de la víctima, con hechos reiterados”.

Claudio Contardi a la espera del veredicto / Captura video eltrece

Durante tres audiencias realizadas en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 de Zárate-Campana, las partes presentaron sus testimonios y testigos. El viernes pasado, ante los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar, la fiscalía pidió 20 años de prisión para el acusado, la querella 50 años y la defensa la nulidad. Finalmente, se conoció el veredicto siendo encontrado culpable.

Qué condena recibió Claudio Contardi por el juicio que le inició Julieta Prandi

Pasadas las 11:20 hs de este miércoles, Julieta Prandi llegó al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 de Zárate-Campana junto a su abogado Fernando Burlando, donde ya se encontraba Claudio Contardi esperando el inicio de la última sesión del juicio iniciado el pasado 6 de agosto. Luego de las presentaciones correspondientes por parte de las autoridades, se dio paso a la lectura de la sentencia sin que la modelo ingresara al lugar.

Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión.

Noticia en desarrollo