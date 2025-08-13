Tras un juicio de casi una semana, Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión, por "abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, reiterados en concurso real entre sí". Julieta Prandi estaba llegando al Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate, Campana, junto a Fernando Burlando, su abogado, y su pareja Emanuel Ortega. Fue en ese momento en que se enteró cuál fue la sentencia final y reaccionó.

Este miércoles 13 de agosto, Julieta Prandi obtuvo la justicia que esperaba. La actriz denunció a su expareja, Claudio Contardi, por violencia de género y abuso sexual durante su matrimonio. Durante casi una semana, se llevaron a cabo diversas audiencias donde varios testigos apuntaron en contra del empresario. Finalmente, se dio a conocer que se lo condenaba 19 años a prisión, y, al enterarse, ella conmovió a todos los presentes con su reacción.

Julieta Prandi llegó al Tribunal Oral, alrededor de las 11:30 de la mañana, acompañada de Emanuel Ortega, y en un auto que manejaba su abogado, Fernando Burlando. Los periodistas la rodearon para consultarle sobre qué esperaba sobre la sentencia. Sin embargo, el movilero de Puro Show (eltrece) se enteró de la condena y se lo comunicó a la actriz. Según contó el periodista, ella lo miró y se quebró en llanto, mientras su pareja la abrazaba con fuerzas.

Finalmente, pudo ingresar al recinto, donde le confirmaron que la condena se había llevado a cabo. Mientras que Contardi estaba siendo detenido, en el Tribunal, Julieta estaba llorando desconsolada, abrazada a Emanuel. Sin embargo, por los sentimientos, se desmayó en cuanto ingresó y fue atendida por los presentes. Rápidamente, las redes sociales accionaron a su favor y expresaron sus sentimientos, compartiendo todo lo que estaba viviendo la actriz.

Por el momento, los periodistas presentes en el lugar no pudieron captar el momento en que se lo llevaban detenido a Claudio Contardi, pero en Puro Show aseguraron que pidieron que estuviera en el Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual. Julieta Prandi se quedó dentro del Tribunal, acompañada de su pareja, sus padres, que habían ingresado antes, y de su abogado.

Si sufrís violencia de género podés comunicarte a la LÍNEA 144, que brinda atención, contención y asesoramiento.

