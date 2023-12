Catalina Gorostidi es una de las participantes más polémicas de la casa de Gran Hermano. La médica pediatra contó varias historias que le llamaron la atención a más de uno, pero sin dudas, la que más interesó fuera de la casa es la que tuvo con un campeón del mundo. Al momento de su ingreso, Cata confesó algo muy importante en su video de presentación.

"Estuve con todo el plantel de Talleres y Belgrano al mismo tiempo", empezó a contar. Igualmente, lo que impresionó a todos fue cuando soltó: "También con un campeón del Mundo". Ese jugador fue el Cuti Romero, y la información la dio Adrián Gorostidi, el padre de la participante y exfutbolista.

Con qué jugadores de fútbol salió Catalina Gorostidi

La hermanita confesó varios de sus romances con jugadores de fútbol en las últimas horas. Igualmente, aclaró: “Escuchen gente, yo no soy más botinera. Lo fui. Pero no lo soy más hace muchos años. Tuve un desliz el año pasado con un jugador de Colón de Santa Fe, pero después ya no. Mi ex ya sabe. Porque yo con él habíamos cortado para fines del año pasado. Todo noviembre”.

Adrián Gorostidi

Catalina Gorostidi es la hija de Adrián Gorostidi, un jugador de fútbol argentino de los ‘90 y 2000. “En toda mi infancia fuimos nómades por el trabajo de mi papá, que es futbolista profesional. Escuela nueva, vida nueva”, explicó. Además contó que fue el autor del primer gol internacional de Colón y que ahora se desempeña como entrenador. “Está en el club de la Luchi, en Juventud Antoniana de Salta” dijo, y cerró revelando: “Yo me peleé con los salteños porque puteaban a mi papá”.

