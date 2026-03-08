De Natalia Oreiro y Celeste Cid a la China Suárez y Wanda Nara: los mensajes por el Día internacional de la Mujer 2026

Este 8 de marzo se conmemoró el Día internacional de la Mujer. Una fecha que, como se podía esperar, trajo consigo todo tipo de mensajes de algunas de las celebridades más importantes del país. Natalia Oreiro, Celeste Cid, Griselda Siciliani, la China Suárez, Wanda Nara y, muchas otras, dejaron sus mensajes en esta fecha, cada una con diferentes maneras de expresarlo y poniendo el foco en diferentes aspectos.

Los mensajes de las famosas por el Día internacional de la Mujer

Celeste Cid fue una de las primeras en expresarse por el Día internacional de la Mujer. A través de las redes sociales, la actriz compartió varias imágenes en la que se veían algunos de los comentarios que se pueden leer diariamente sobre diferentes mujeres, haciendo el foco, especialmente, en su cuerpo. Al finalizar, se podía leer: “Demasiado mayor, demasiado esto, demasiado lo otro. Demasiado hemos aguantado ya. Hagan lo que hagas te van a juzgar, así que has lo que te dé la gana”.

El mensaje de Celeste Cid por el Día Internacional de la Mujer

Natalia Oreiro, por su parte, compartió dos publicaciones. En la primera habla de por qué se conmemora el Día Internacional de la Mujer, con un video que habla de la importancia y los orígenes de la fecha. En la otra, subió el post original de la Garganta Poderosa, en el que hablan de las trabajadoras comunitarias y las obras que hacen.

Wanda Nara, también subió dos publicaciones diferentes. La primera de ellas sigue un camino similar al de Natalia, hablando de la importancia de la fecha, lo que significa y “por qué no se celebra, sino que se conmemora”. La segunda es un mensaje de su marca de cosméticos. “Nadie es como vos y ese es tu poder”, se puede leer.

Los mensajes de Natalia Oreiro y Wanda Nara por el Día Internacional de la Mujer

En una línea parecida, Griselda Siciliani compartió un discurso de Rita Segato, una antropóloga argentina, especialista en violencia de género. Después, sumó información sobre la marcha y sumó una publicación de revista sudestada bajo el lema: “Mujer bonita es la que lucha”

Las publicaciones de Griselda Siciliani por el Dia internacional de la Mujer.

La China Suárez, en tanto, eligió mostrar los dos regalos especiales que recibió por la fecha: un ramo de flores de Mauro Icardi y otro por parte del Galatasaray. A este último lo agradeció con unas palabras en turco.

Las publicaciones de la China Suárez por el Dia internacional de la Mujer.

Por último, Evangelina Anderson, Florencia Peña y Nicole Neumann también dedicaron una palabra a esta fecha. La participante de MasterChef Celebrity subió a sus historias dos videos en los que hablaba de la importancia de ser libre sin culpa y de quererse a una misma. La conductora y actriz, citó a Simón de Beauvoir; mientras que la modelo eligió poner un video de “revolución crianza” en el que se leía: “Las mujeres, las madres, sosteniendo mucho más de lo que el mundo ve”.

Las publicaciones de Evangelina Anderson, Florencia Peña y Nicole Neumann por el Dia internacional de la Mujer.

De esta manera, muchas famosas argentinas dejaron su postura sobre el Día internacional de la Mujer, con diferentes mensajes, publicaciones e imágenes. Aunque haya sido de diferente manera, la mayoría coincidió en la importancia de esta fecha y del camino que se ha recorrido hasta llegar a ella.