La furia de Fabián Cubero con Nicole Neumann por contar sobre la internación de su hija: qué pasó

Nicole Neumann es de las modelos más escuchadas en redes sociales. Además de marcar tendencia con sus looks originales y derivados del boho chic, ella cuenta su día a día y da consejos de maternidad. Sin embargo, en ocasiones, vuelve a ser titulares de noticias, sobre todo por su conflicto interno con Fabián Cubero, su expareja. En las últimas horas, se generó otro momento de tensión, cuando ella reveló que una de sus hijas estuvo internada el fin de semana, y eso despertó la furia del exfutbolista.

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La internación de Allegra: ¿qué contó Nicole Neumann?

La pelea entre Nicole Neumann y Fabián Cubero es algo que viene arrastrándose años, desde su separación. En los últimos meses, las tensiones se intensificaron, debido al cumpleaños de 15 de su hija del medio, Allegra. Entre fiestas que no estaban pactadas hasta supuestos acuerdos que no existían, el exfutbolista y la modelo dejaron entrever la filosa relación que mantienen entre sí. Sin embargo, durante unos días, las aguas se calmaron hasta que Neumann salió a hablar en su cuenta de Instagram.

En ocasiones, ella sube videos a sus historias contando de su fin de semana o de una situación que le aflige. Es así como reveló que una de sus hijas estuvo internada, y revolucionó a todos. “Estuve en la clínica porque a una de mis gordas le agarró una alergia al componente de un medicamento que estaba tomando”, explicó. De esta manera, agregó: “Lo que hubo es sol viernes y sábado todo el día y yo acompañando a mi gordita”. Esto despertó una ola de dudas en sus seguidores sobre de quién se trataba y cómo se encontraba la joven, al mismo tiempo que hizo explotar la furia de Cubero, quien quería mantener la situación en privado.

La furia de Fabián Cubero por los dichos de Nicole Neumann

Tras este momento, en SQP (América), Nicolás Peralta, quien es un allegado de Mica Viciconte, reveló que él estuvo con la familia durante el feriado y fue testigo de la situación. Según detalló, Allegra había sido la joven internada, en el Sanatorio de Nordelta. "Fabián durmió las tres noches ahí. Nicole estuvo un par de horas, fue un ratito a la tarde el viernes y uno el sábado. Él no hubiese tenido problema si ella quería quedarse a dormir con la nena, pero no estuvo la voluntad", reveló.

De esta manera, explicó que el exfutbolista estaba ofendido con la situación, ya que no había querido preocupar a sus familiares y por eso había pedido silencio. Sin embargo, al ver la historia de Neumann, muchos comenzaron a llamarlo preocupados. "Él intentaba mantenerlo en privado para no alertar a una abuela que está a 400 kilómetros. La idea era no contarlo para no exponer a la nena. Ahora viene su fiesta de 15, está atravesando la adolescencia, no querían exponerla a Allegra", defendió a la familia de Cubero.

En esa misma línea, Ximena Capristo también apuntó contra Nicole Neumann y sus dichos, tras revelar: "A mí me cuentan desde el Sanatorio que Nicole estuvo diez minutos y Fabián durmiendo en el sillón de la habitación". Este nuevo encuentro entre ambos desató un debate en redes sociales, sobre el accionar de cada uno. Nicole Neumann y Fabián Cubero volvieron a protagonizar un escándalo, a solo semanas del cumpleaños de 15 de Allegra.

A.E