Lejos de la actuación y la escritura, Celeste Cid reveló cuál es su nuevo hobby

Celeste Cid contó que sumó un nuevo hobby a su rutina diaria. Si bien siempre se muestra enfocada en aprender libretos, leer libros y practicar la escritura, en esta oportunidad la actriz dejó ver que se trata de algo completamente diferente a lo que acostumbra hacer. Sus publicaciones conectaron rápidamente con los usuarios y los mensajes de apoyo, sorpresa y admiración no tardaron en multiplicarse.

La revelación de Celeste Cid: "Creo haber encontrado un nuevo amor en mi vida"

Celeste Cid volvió a sorprender a sus seguidores, pero esta vez no fue por un nuevo proyecto artístico ni por un texto reflexivo, sino por mostrar una faceta completamente distinta: su flamante hobby vinculado al deporte. La actriz decidió incursionar en el boxeo y compartió parte de su entrenamiento en redes sociales.

Alejada por un momento de la actuación y la escritura, sus dos grandes pasiones, Celeste Cid apostó por una actividad que la desafía desde otro lugar. El boxeo, disciplina que combina técnica, resistencia y concentración, se convirtió en su nueva rutina para mantenerse activa y enfocada.

En la imagen que publicó en sus historias de Instagram se la puede ver dentro de su auto luciendo un look deportivo compuesto por musculosa negra y short blanco. La artista también se mostró mirando a cámara y levantando el pulgar en señal de aprobación. Su publicación estuvo acompañado de un mensaje que reflejó la felicidad que le generó su primer entrenamiento: “Creo haber encontrado un nuevo amor en mi vida”.

Celeste Cid

Y agregó con humor junto a un emoji de guante de boxeo: “Mi ascendente en Aries está muy feliz”. Anteriormente, mediante otro posteo dejó en claro su compromiso con la actividad y destacó a quienes la acompañan en este proceso. “Estoy tranqui de profes”, escribió, evidenciando la confianza que siente con sus dos entrenadores. Lejos de tomarlo como algo pasajero, Celeste Cid se mostró concentrada, atenta a las indicaciones técnicas y enfocada en mejorar movimiento tras movimiento.

Celeste Cid eligió el boxeo como su nuevo hobby

El boxeo, elegido por Celeste Cid, exige coordinación, agilidad y disciplina, y todo indica que la artista está dispuesta a incorporarlo como parte estable de su rutina. Este nuevo interés marca un contraste con su perfil más introspectivo y artístico. Sin embargo, no resulta extraño que elija un deporte que también implica conexión cuerpo-mente y descarga emocional ya es que es algo que está vinculado a su estilo de vida.

Celeste Cid

Además de fortalecer el físico, el boxeo permite liberar tensiones, mejorar la resistencia cardiovascular y ganar seguridad personal. Para alguien acostumbrada a explorar emociones desde la actuación y la escritura como Celeste Cid, este tipo de entrenamiento puede convertirse en un complemento ideal para canalizar energía de manera positiva.

Celeste Cid mostró su primera clase de boxeo

Así, lejos de la actuación y la escritura, Celeste Cid reveló que su nuevo hobby es el boxeo y cautivó a sus miles de seguidores de la red social. Mediante sus posteos, dejó en claro que está abierta a explorar nuevos caminos con disciplina y entusiasmo. Asimismo, se mostró feliz de haber encontrado la manera de seguir en movimiento y "un nuevo amor".