Revelaron la intervención que le realizaron a Andrea del Boca tras su accidente en Gran Hermano Generación Dorada y su consecuencia

En las últimas horas, la salud de Andrea del Boca genera gran preocupación tras sufrir una terrible caída en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). La actriz de 60 años, el lunes por la noche, debió ser retirada de la casa para recibir asistencia médica debido al gran golpe que tuvo principalmente en su rostro, con el que impactó fuertemente contra el suelo.

Durante la emisión de la Gala de Eliminación, Santiago del Moro informó que la actriz había sido sometido a una tomografía facial y una radiografía de tórax, para determinar cuál era su cuadro. Y en estas primeras horas del martes, fue la periodista Pía Shaw en A la Barbarossa (Telefe) quien indicó que Andrea del Boca fue intervenida con una sutura de dos puntos en el labío, debido a que con el impacto sufrió de una herida en aquella zona.

Por su parte, Analía Franchín agregó a la información de su colega que además había sufrido el desplazamiento de uno de sus dientes, por lo que también debería tratar ese aspecto. Ante este preocupante cuadro, que requiere de una recueración puntual, la fuerte especulacións que la participante no volvería al juego.

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