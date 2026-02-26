El romántico mensaje con fotos inéditas de Celeste Cid a su novio, Santiago Korovsky, por su cumpleaños: “Sos un sueño”

La relación de Celeste Cid y Santiago Korovsky es de las más seguidas por los usuarios de las redes sociales. Desde hace dos años, la pareja no duda en mostrar algunos de los momentos juntos, manteniendo su historia de amor y relación para la intimidad. Es por eso que cada foto y posteo juntos genera revuelo en sus seguidores, que se enamoran junto a ellos. Este 26 de febrero, el actor y director de cine está de festejo por su cumpleaños, y la actriz no dudó en mostrar postales inéditas, junto a un romántico mensaje.

Celeste Cid, Santiago Korovsky

El tierno mensaje de Celeste Cid a su novio, Santiago Korovsky, por su cumpleaños: "Sos un sueño"

Santiago Korovsky cumple sus 41 años, este 26 de febrero, y Celeste Cid decidió celebrarlo en su cuenta de Instagram con las fotografías más inéditas de ambos. En un romántico posteo, mostró la cercana relación que tienen con sus familias, los eventos entre amigos que pasaron juntos y todo lo que compartieron en estos dos años. "Feliz cumple al pibe más bueno, gracioso, chiflado, serio y dulce que conozco", comenzó escribiendo la actriz.

Celeste Cid, Santiago Korovsky

El romance entre ambos es de los más queridos por las redes sociales, ya que se mantiene en la intimidad. Sin embargo, no dudan en mostrar lo importantes que son para el otro en cada momento clave que viven. Fue así como ella describió al director: "El que fue mi amigo mientras mi papá se iba a otros planos e hizo que el mundo doliera un poquito menos de a ratos, el que baila tango, folclore o reggaeton en el medio de la calle mientras caminamos de la mano. Mi compañero de clases de cocina, cine, rutas, series y meditaciones. La panza favorita de mi hijo, y la sonrisa más linda que vi. Sos un sueño".

El mensaje de Celeste Cid a Santiago Korovsky

La historia de amor de Celeste Cid y Santiago Korovsky

A finales del 2023, Celeste Cid y Santiago Korovsky coincidieron en una entrega de premios y comenzaron una relación que continúa hasta la actualidad. Si bien el actor admitió haberle escrito antes de que se conocieran, el intercambio de mensajes comenzó luego de los premios y lejos de la mediatización. Meses más tarde, oficializaron la relación con una historia de Instagram, y se volvieron de las parejas más queridas por las redes sociales. Entre bromas con sus seguidores y posteos románticos, no dudan en dejar en claro el cariño y la complicidad que tienen.

Celeste Cid, Santiago Korovsky

Es por eso que, para el cumpleaños 41 de su novio, Celeste Cid decidió dedicarle un romántico mensaje a través de un posteo en Instagram. Con fotos inéditas de su relación, donde compartieron cumpleaños y tardes familiares, Santiago Korovsky recibió uno de los regalos más lindos en su día especial. Los usuarios no tardaron en dejar sus comentarios, felicitando a los actores por la tierna unión que tienen entre ellos.

A.E