Chano Charpentier tuvo una relación con Militta Bora hace varios años. En su momento, se los veía muy contentos a ambos y se mostraron muy enamorados en más de una oportunidad. Sin embargo, parece que la relación era muy tóxica y la mediática denunció al cantante por violencia, abuso sexual y violación.

En A La Tarde, el ciclo de Karina Mazzocco en América TV, contaron todos los detalles de lo que habría sucedido entre Chano Charpentier y Militta Bora allá por el 2016 cuando tuvieron su noviazgo. "Él tuvo una relación en 2016 con Militta Bora. Ella realiza una denuncia y habla de unos episodios. Habla de violación y de episodios de violencia. Por ese entonces vivían en un domicilio del cantante, en el barrio de Saavedra donde en agosto de ese año habrían ocurrido estos episodios gravísimos", comentaron.

Chano Charpentier fue procesado por la denuncia de Militta Bora

En su momento, la causa se cerró, pero Militta Bora no había sido convocada. "La decisión se dio tras el fallo de la Casación que revisa los distintos archivos de causas anteriores", explicaron en el programa de chimentos de la tarde de América TV.

"La doctora Llerena evalúa los derechos de la víctima y manda a reabrir la causa e instruye que se sortee un nuevo juzgado", sumaron en el programa sobre el por qué de este nuevo avance en la causa de Chano Charpentier y Militta Bora. Luego, explicaron que habrían encontrado las pruebas suficientes para procesar al cantante de Tan Biónica, aunque sin prisión preventiva.

Diego Estevez, panelista del programa, reveló información de cómo fue avanzando la causa. "Lo que dijo Militta Bora que fue evaluado por la oficina de violencia doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hay un informe del Departamento de Psicología del cuerpo médico forense, testimonio de amigos y familiares de Bora y Chano", planteó.

A pesar de que todo esto tomó relevancia en los medios, Militta Bora se mostró reacia a hablar del tema y expresó: "Las cosas de la Justicia en la Justicia. Yo no hago show. Si yo quisiera hablar del tema voy y me siento. Pero no quiero hablar del tema".

NL.