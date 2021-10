Chano Charpentier habló con Juana Viale sobre su último brote: “No me acuerdo de nada”

Chano Charpentier rompió el silencio tras su internación en una entrevista en la que habló de todo junto a Juana Viale para “Almorzando con Mirtha Legrand”.

“Estoy mejor que nunca, yo sé que parece extraño. Estamos en Gens, una comunidad terapéutica. Estoy hace dos meses y días. Vine a hacer un tratamiento con internación, que lo necesitaba de verdad. No podía parar”, dijo al iniciar la nota con quien fuera su pareja.

El momento más esperado de la charla fue cuando Chano habló de su último brote por el que terminó internado con un disparo y peleando por su vida. “La noche del accidente, no me acuerdo de nada. Yo me despierto en el hospital atado y me fueron contando como fueron los hechos. Yo no sabía que me había pegado un tiro, nada. Es más, yo fui hablando en la ambulancia y cuando llegué al Hospital Otamendi estaba mi hermano en la puerta y yo le dije: ‘Bambi quedate tranquilo que está todo más que bien’ y yo estaba con la bala'”, agregó.

Además, recordó que dos días antes de la crisis nerviosa había comenzado a consumir alcohol y otras sustancias que lo llevaron al brote del que no recuerda nada, ni siquiera el momento en que, con un cuchillo, amenazó a todos los presentes, incluido el policía que le disparó para reducirlo.

“Creo que Dios sabe por qué hace las cosas y a mi ese balazo me sirvió. Yo puedo aprender de tener esa tocada de fondo, más allá de que haya perdido el riñón y haya perdido parte del páncreas y haya perdido el vaso...la bala entró y salió, en el momento. Salió a tres milímetros de la columna. Podría no haber caminado más. Para mí, es una oportunidad. Solo puedo verlo como una oportunidad para ponerme bien”, concluyó, esperanzado por el futuro que lo espera.

Chano compartió la receta que les cocinó a sus compañeros de rehabilitación

A casi dos meses del confuso episodio que Chano Moreno Charpentier protagonizó con la policía en Exaltación de la Cruz, el cantante habló por primera vez a la salida de la Fiscalía de Campana. En las últimas horas, mientras pasa sus días en un centro de rehabilitación, el artista utilizó Twitter para hablar con sus seguidores y compartió el plato que les cocinó a sus compañeros.

Chano comenzó la conversación con sus fanáticos al publicar un tweet diciendo “Hola ustedes”. Sus miles de seguidores comenzaron a escribirle mensajes de aliento y apoyo, y preguntándole sobre su estado anímico. “Re bien. Recién tuve grupo, pude hablar. Desahogarme. Trabajar mis límites, algunos miedos y vínculos tóxicos que no me suman ni ahí” aseguró el artista.

Parece que el cantante decidió agasajar a sus compañeros de la cínica cocinándoles ñoquis el ultimo 29 de septiembre. “Tuve que secar los platos y al mediodía hice ñoquis para todos mis compañeros, un compa me enseñó” comentó Charpentier sobre su almuerzo con sus 20 compañeros, a quienes se refirió como “los psicólogos”.

Chano compartió la receta que les cocinó a sus compañeros de rehabilitación.

“Les dejo mil besos” cerró el cantante en la conversación con sus fanáticos. A casi dos meses de sufrir un brote psicótico, Chano Moreno Charpentier está preparándose para su próxima presentación en un escenario. Ante un público limitado, el artista cantará canciones de Tan Biónica y sus últimos temas como solista.

“Me encuentro muy bien, les agradezco a todos todo este tiempo que estuvieron preocupándose. Me encuentro bárbaro. Estoy en una comunidad terapéutica, me estoy recuperando y desintoxicando. Empezando a trabajar de a poco” comentó el ex Tan Biónica ante la prensa, la semana pasada al salir de la Fiscalía.

Chano compartió la receta que les cocinó a sus compañeros de rehabilitación