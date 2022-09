Charlotte Caniggia: en LAM aseguran que no quiere irse de la casa que alquila su ex

Charlotte Caniggia finalmente confirmó esta noche en un audio que pasaron en LAM que se separó de su novio Roberto Storino con quien estuvo en pareja durante tres años.

Antes de esto, Estefi Berardi contó que la influencer está viviendo en una casa que alquila su ahora ex en el Barrio Los Ceibos de Tigre.

Según la angelita, la dueña de la casa quiere que se vayan porque no están abonando el alquiler y además los vecinos se quejan por los gritos que se escuchan. "Quiere que se vaya y no logra sacarlos", señaló la panelista.

Charlotte Caniggia.

Los motivos por los que Charlotte Caniggia se habría separado de su novio

Charlotte Caniggia y Roberto Storino Landi se habrían separado, según el periodista Juan Echegoyen, por un inesperado incidente en donde señaló una supuesta infidelidad de parte de la mediática.

Según el periodista de Mitre Live, el empresario la habría encontrado a Charlotte Caniggia "in fraganti" con el mejor amigo de su ex. "Él se enteró de que ella estaba teniendo una aventura y se pudrió todo, ella le fue infiel aparentemente porque las cosas estaban desgastadas con su ahora ex", contó sobre esta relación.

Luego, continuó sobre la información que le llegó del entorno de la expareja. "Me cuentan que ver a su hermano tan enamorado le hizo replantear las cosas a ella, es un novelón el que tengo para decirte, él entró a su casa y la vio a ella con otro, la agarró infraganti con su mejor amigo".