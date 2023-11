Charlotte Caniggia participó en una fiesta de Gente y rompió el silencio sobre la polémica que protagonizó su hermano, Alex Caniggia, en "Gran Hermano VIP" que logró que lo expulsaran del reality.

El exconductor fue echado de la casa más famosa de España junto a uno de sus compañeros por haber infligido algunas normas de convivencia y por apelación a la violencia luego de que Alex intentara defender a su compañera Laura.

Imagen reciente de Charlotte Caniggia.

Mostrándose decepcionada por las acciones de su hermano, Charlotte expresó: "Alex hizo algo muy malo... Así que bueno, no sé. Pude hablar con él, me dijo así por arriba que tuvo una discusión con un compañero y se empujaron... pero nada más".

Por último, Charlotte Caniggia resaltó que Alex Caniggia intentaba defender a alguien: "Estaba defendiendo a Laura Bozzo, era algo bueno, pero se ve que en la casa no se permite empujar".

Charlotte Caniggia también habló sobre su sobrina, Venecia

Cuando el notero decidió cambiar el tema y preguntarle por la pequeña hija de Melody Luz y Alex Caniggia, la participante del Bailando 2023 contó emocionada: "La bebé, Venezzia, es hermosa", y compartió que estuvo con ella recientemente.

Por último, Charlotte Caniggia reveló que "le está picando el bichito de ser mamá" y comentó que me gustaría ser madre: "Sí, re me encantaría... Todavía no, pero a mí me encantan los bebés y me encantaría tener uno algún día".

