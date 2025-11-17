La China Suárez reveló cómo su mamá se opuso a Mauro Icardi: “Me decía cualquiera menos él, por favor”

La China Suárez sorprendió al contar cómo reaccionó su entorno más cercano cuando comenzó a vincularse con Mauro Icardi. Dejó al descubierto una escena familiar que generó una ola de reacciones entre sus seguidores. La actriz compartió cómo esa etapa estuvo marcada por opiniones encontradas y una mirada externa que no coincidía con sus sentimientos.

La China Suárez recordó cómo reaccionó su mamá al enterarse de su relación con Mauro Icardi

Mauro Icardi y la China Suárez

En una entrevista íntima con Moria Casán en el programa La Mañana con Moria (El Trece), la ex Casi Ángeles compartió detalles desconocidos sobre el comienzo de su vínculo con el delantero. Con tono relajado y sin rodeos, la actriz habló de sus dudas iniciales, de la resistencia familiar y de cómo, con el tiempo, la historia tomó otro rumbo.

Durante la charla, la China Suárez recordó el momento en que su madre se enteró de que estaba en contacto con el futbolista. “Yo le decía: ‘Ma, no sabes quién me habló’, y ella decía: ‘Cualquiera menos él, por favor’”, confesó entre risas. Además, explicó que su mamá no tenía una opinión formada sobre Mauro Icardi como persona, pero sí una percepción influenciada por lo que se decía en los medios.

En otro tramo de la entrevista, la artista fue aún más sincera: “Yo lo odié, lo odié profundamente”, dijo sobre el futbolista. Según explicó, durante mucho tiempo no tuvieron contacto y ella prefería mantener distancia. “Para mí era mala palabra. No quería saber nada. Me daba bronca soñarlo”, confesó.

La China Suárez recordó cómo fue el reencuentro con Mauro Icardi tras años sin hablar

La China Suárez recordó, durante su charla con Moria Casán, cómo fue el primer encuentro que tuvieron ella y Mauro Icardi en 2021. “Él estaba separado. Él estaba separado de la casa, no se sabía públicamente”, comentó. Además, destacó que cuando se conoció todo públicamente, dejaron de hablarse.

China Suárez, Mauro Icardi, Moria Casán

Por otro lado, la influencer reveló que el reencuentro no fue iniciativa de ninguno de los dos. “Nos reencontró una persona que tenemos en común. No es conocido, un amigo”, relató. Según la ex Casi Ángeles, ese intermediario fue quien le advirtió: “Adiviná quién me reaccionó a tu historia”, contó.

“No sabía si él de verdad se había separado ya definitivo… que sí, que no”, agregó la China Suárez. El momento decisivo llegó en su siguiente encuentro: “Fueron tres, cuatro días de juntarnos, que lo juro, tipo una auditoría. ‘Mostrame tal cosa’, ‘¿por qué dijiste eso?’”. Para ella, el intercambio de esos días fue indispensable para que volvieran a confiar en el otro.

