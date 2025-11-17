Wanda Nara mostró cómo quedó su nueva cocina, pero no pudo evitar acordarse de la China Suárez y Mauro Icardi

Wanda Nara lleva mucho tiempo metida en polémicas. Incluso cuando intenta no hacerlo, le resulta imposible evitarlas, viéndose envuelta en el ojo de las críticas y de los análisis de su día a día. En las últimas horas, volvió a vivir un nuevo episodio, ya que quiso mostrar los avances de su flamante casa, pero, no pudo librarse de la comparación con la China Suárez y Mauro Icardi.

La nueva casa de Wanda Nara

Desde hace algunos meses se sabe que Wanda Nara comenzó a construir su nueva casa. Esa información, no es producto de una filtración o algo por el estilo, sino porque la propia conductora se encargó de anunciarlo con bombos y platillos.

Wanda Nara.

Primero lo hizo cuando compró el lugar, con firma de contrato y el tan polémico “36” que indicaba la cantidad de propiedades que posee. Luego, con fotos de sus hijos visitándolo, avances de la obra y diferentes materiales. Tanto es así que, quien la siga prácticamente pudo (y seguramente podrá) hacer un minuto a minuto de todo el proceso.

Este lunes, Wanda volvió a escribir un nuevo capítulo de la historia. Ahora, compartió un video en el que se puede ver la impresionante cocina que está construyendo en su nueva casa, con un paneo que la recorre en su totalidad. Aunque todavía resulta evidente que le falta trabajo, se puede ver la impresionante heladera empotrada, una torre de horno doble, con electrodomésticos empotrados, una enorme isla con mármol blanco, un anafe, también empotrado, de seis hornallas y cientos de pequeños detalles que dejan en claro la calidad que posee el ambiente.

La frase que parece apuntada a La China Suárez y Mauro Icardi

Si bien todo podría haber quedado en un vídeo para mostrar su alegría, lo cierto es que hubo un detalle que no pasó desapercibido y que pareció apuntar directamente hacia la China Suárez y Mauro Icardi, como siempre lo hace, de manera solapada.

En el material que compartió, Wanda escribió: “Construyendo mi sueño”, una frase que puede sonar sin mayores pretensiones más que compartir su felicidad, pero que, para muchos, fue una referencia directa contra su ex esposo y padre de sus hijos. Vale recordar que el lugar donde Mauro icardi y la China Suárez viven en Argentina, se conoce como “La casa de los sueños”.

"La casa de los sueños" que compraron Mauro Icardi y Wanda Nara.

Por supuesto que, como todo lo que sucede con Wanda Nara, no habrá manera de saber si se trató de un mensaje contra ellos, una especie de “voy a tener mi propia casa de los sueños”, o si, por el contrario, fue una mera coincidencia. Sea cual sea el caso, lo cierto es que el mega proyecto de la conductora avanza y ella no puede estar más feliz con eso.