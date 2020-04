La China Suárez tuvo un accidente durante la grabación de ATAV

La China Suárez reveló que sufrió un accidente durante la grabaciones de "Argentina, tierra de amor y venganza", ficción en la que dio vida a "Raquel", víctima de la trata de personas. Sucedió en la primera temporada cuando la pareja de Benjamín Vicuña intentaba escapar de "Samuel Trauman", villano interpretado por Fernán Mirás.

En el mismo, la mamá de Rufina y Magnolia fingió su muerte tirándose al río desde un puente y la caída le provocó una lesión que luego compartió en su cuenta oficial de Instagram. "El día que me clavé un hueso en el río", escribió la actriz de 28 años en las stories de sus redes sociales junto a una postal en la que mostró cómo le quedó el brazo tras la filmación del capítulo 21.

Quien se vio realmente angustiada y afectada tras ver la escena fue nada más y nada menos que su hija mayor, quien le hizo reclamos al respecto. "En mi casa, mis hijas son las dueñas del control remoto. La tele está todo el día prendida, pero con dibujitos. Una vez cometí el error y se lo dejé ver. Tenía justo un capítulo en el que saltaba de un puente. Rufina me miró y me dijo (en tono dramático): ¿por qué saltaste, mamá?", contó María Eugenia en una entrevista con Jorge Lanata.

Sobre la situación, argumentó que le contestó: "'No, Rufi; es una doble'. Ella lloraba y me decía: 'No me mientas'. Tuve que mandar un mensaje al grupo de chat que tengo con mis compañeros y estaban todos mandándole mensajes diciendo que era de mentira. Pero se quedó con una angustia. Nunca más lo vio. Se quedó sin entender".