China Suárez y Armando Mena Navareño: los "likes" a una famosa actriz que despertaron versiones

Tras separarse de Benjamín Vicuña y vivir el escándalo del Wandagate, la China Suárez volvió a encontrar el amor en los brazos de Armando Mena Navareño, un empresario español al que conoció cuando estuvo en Barcelona a fines del año pasado.

La pareja consolida su relación y de hecho Armando viajó recientemente a Buenos Aires para celebrar el cumpleaños 30 de la actriz, que hizo una gran fiesta en donde estuvieron amigos y familia.

Pese a que se los vio súper enamorados y viviendo un romance de película, recientemente Estefi Berardi descubrió un detalle en las redes sociales que podría generar algunas rispideces.

La panelista de LAM compartió en sus historias de Instagram unas capturas en donde se puede ver los "likes" de Armando en varias fotos que publicó Ester Expósito, una reconocida actriz española, que actualmente está en pareja con Nico Furtado, a quien se había vinculado a la China Suárez tiempo atrás.



Este detalle no es menor, ya que meses atrás, Ester le dio "like" a un mensaje en redes sociales en donde trabajan a la ex de Benjamín Vicuña como una "robamaridos".

La China Suárez, alejada de su novio: revelan cuándo regresa a España Armando Mena Navareño

Luego de estar por más de una semana en la Argentina, el mecánico y diseñador tomará un vuelo rumbo a Madrid el próximo domingo 20 de marzo. Así lo dio a conocer hoy el programa de “Intrusos”.

Lejos de ser una celebridad, Armando Mena Navareño debe aprender a vivir como tal, pues es la pareja de una de las mujeres más famosas del país, por tanto, salir a la calle como cualquier otro turista le va tomar más aristas que resolver, en comparación con otra persona del común y mucho más si quiere salir a dar un paseo de la mano con la China Suárez.