Cinthia Fernández se pasó todo el fin de semana festejando el cumpleaños de su hija menor, Francesca.

A través de sus redes sociales, la modelo fue documentando todo el festejo que comenzó el sábado con una pool party y luego ver el partido de la Selección Argentina y que continuaría el domingo con un "Fiestón", según anunció Cinthia.



Sin embargo, la modelo no pudo compartir nada de esta celebración y se mostró muy enojada. "Lamentablemente, mi empresa pedorra de Internet, a la cual le pago fortuna... Aún no tengo servicio. Estoy subiendo con datos pero no me permitió estar por estos pagos... Así que mañana, si se dignan a darme Internet, andaré por aquí mostrándoles el tremendo fiestón de Fran", dijo con bronca no pudiendo compartir los detalles de la celebración como a ella le hubiera gustado.



Cinthia Fernández le dedicó unas sentidas palabras a sus hijas por el Día Mundial del Niño Prematuro: "Qué difícil"

El 17 de noviembre se conmemora el Día Mundial del Niño Prematuro y Cinthia Fernández se hizo eco de esta fecha tan emotiva para recordar el nacimiento de sus tres hijas que llegaron al mundo antes de la fecha estipulada.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Cinthia Fernández expresó: "Si supieran lo que se pasa teniendo un hijo en Neo… 3 tuve! Mis prematuritas especiales. Sietemesinas y ochomesinas".

"Que difícil es ver a mamás que se van con sus hijos al dar a luz y vos tenés que volverte a casa con tus dolores, emociones , pero sin lo ÚNICO que realmente es tuyo en esta vida. Que difícil es ver a otras mamás entrar a la terapia con 3 bebés e irse con dos. Que difícil escuchar tantas alarmas y ver tantos cables conectados a tu hijo que tan solo pesa gramos", relató la panelista de "Momento D".