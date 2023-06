Cinthia Fernández: “Me volvieron a ofrecer ser diputada”

Tras ver y compartir un video de Mariel Fernández, la intendente de Moreno, la bailarina Cinthia Fernández quedó indignada al escuchar las declaraciones de la funcionaria pública y reveló que, una vez más, le propusieron ser candidata para ser diputada.

Cinthia Fernández apareció en Twitter con la noticia y despertó la emoción entre sus seguidores, en especial en las mujeres que se sienten identificadas con los problemas que la famosa enfrenta con Matías Defederico, padre de sus tres hijas.

Cinthia Fernández reveló la tentadora propuesta que le hicieron: “Lo pienso dos veces antes de negarme”.

“Que asco estos inútiles. No puedo creer esto, después se quejan de mi candidatura pasada. Hoy, de mañana, me volvieron a ofrecer ser diputada, y cuando veo esto cada vez me queda más claro que hice bien en postularme, y que la verdad pienso 2 veces antes de negarme”, remarcó en Twitter Cinthia Fernández.

La bailarina reaccionó con este posteo a la publicación que hizo en Twitter el medio de comunicación, INDIGNADO: «La intendente de Moreno, Mariel Fernández nos cuenta que tuvo que contratar actores “blancos" para los spots de campaña porque se dieron cuenta que sus compañeros son todos “morochos” (menos ella)».

El video de campaña de Cinthia Fernández que molestó a varios

En un año electoral y se han visto varios videos a lo largo y ancho del país que dejan mucho que pensar de sus asesores y creativos de campañas. Por el momento Cinthia Fernández no es candidata por ningún partido ni está en alguna lista, pero, dado que tiene la posibilidad de volver a ser candidata, hoy recordamos el spot publicitario del 2021, con el cual se hizo viral y puso incómodos a más de uno.

Dadas a las críticas feroces que Cinthia Fernández recibió por ser candidata a diputada, la bailarina y panelista se la jugó y bailó el tango, "Se dice de mí", de Tita Morello, con la letra aggiornada a su campaña.

“Ya estoy escuchando, las frases armadas como: mira la diPUTAda, mira la trolA, mira la hueca y payasa que no sabe hacer otra cosa, que país generoso! ,ridícula!, que podes esperar de esta, que vergüenza de madre que van a decir tus hijas , es lo único que sabe hacer”, escribió en su momento Cinthia Fernández, con un listado de las propuestas que le decían no tener.

