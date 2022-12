Cinthia Fernández sorprendió a sus seguidores al mostrar cómo son sus canas

Dicen que los años no pasan en vano, una muestra de ello es Cinthia Fernández, que a sus 34 años decidió sorprender a sus seguidores de Instagram compartiendo un primer plano de su cabellera sin teñir, en donde resalta nada más y nada menos que un largo mechón de canas.

Esto le sirvió a la comunicadora para anunciar un nuevo emprendimiento que inició y que avanza de manera positiva. “Mis canas y yo les dicen...”, partió expresando de manera divertida Fernández. Seguidamente, describió de que le estaba yendo muy bien en su negocio y como muestra de agradecimiento haría más ofertas en sus productos.

Las canas de Cinthia Fernández.

Por otra parte, reveló que su peluquero se molestó al verla y escribió lo que el profesional de la belleza le había dicho: “Mis canas y yo escuchando las puteadas de mi amigo peluquero”, comentó. En esa misma línea, Cinthia Fernández aseguró que si veían más de cerca iban a ver la cantidad de canas que hay en su cabello.

“Más de cerca aún y más impactante que nunca mis canas y yo les decimos... Agárrense porque se vienen cinco nuevos ingresos más en mis maquillajes”, informó Cinthia Fernández, sorprendiendo así a todos sus seguidores.

El polémico pedido de Martín Baclini a Cinthia Fernández

Durante una de sus intervenciones en Momento D en ElTrece, la mediática desclasificó lo que le solicitó su ex pareja Martín Baclini cuando aún sostenían un romance: "Me quiso hacer sacar mis tatuajes, nos separamos y se tatuó todo el cuerpo". Asimismo, detalló que apenas terminaron, el empresario decidió tatuarse todo su cuerpo: "No entienden lo que me rompió las que no tengo colgando. Me quemó la cabeza, me hizo averiguar lugares para sacarme mis tatuajes porque dijo que me quedaban 'grasas' y se tatuó todo el cuerpo cuando se separó de mí", cerró, Cinthia Fernández.