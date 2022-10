El encuentro a escondidas de Gerard Piqué y Shakira que podría enojar a Clara Chía Martí

Mientras Shakira disfruta del éxito de su última canción, Monotonía, una nueva información respecto a Gerard Piqué vuelve a ponerlos en boga. Es que la ex pareja fue descubierta in fraganti en la mansión que compartían en Esplugues de Llobregat, Barcelona. Así lo aseguró el periodista, Marc Leirado, que tuvo la oportunidad de captar el momento. Un encuentro secreto que sin querer, salió a la luz.

El central azulgrana, que no está pasando por su mejor momento en cuanto a lo deportivo respecta, fue visto en las inmediaciones de la casa de la cantante colombiana justo cuando iba a subirse a su coche. "Se subió al coche y se marchó", detallaba Leirado al periódico El nacional.

Según el relato del periodista, minutos después que Gerard Piqué abandonara el lugar, apareció Shakira, quien también se retiraba con su auto. La misma Shakira que con "el corazón en la mano" ayer lanzaba "Monotonía" y en su letra aseguraba que Piqué la dejó por su narcisismo.

Momento en el que Piqué abre la puerta de su auto. Captura 'El Programa de Ana Rosa'

"Empecé a perseguirlos y los perdí. ¿Piqué en casa de Shakira haciendo qué? ¿Esperando a qué? ¿Esperando a quién? Porque los hijos ya los había dejado hacía rato. Intuyo que fueron juntos a algún sitio y no sé dónde", reflexionaba Marc Leirado dejando entreabierta la duda de por qué se había juntado la ex pareja.

Clara Chía Martí y el fantasma de Shakira

En tanto a Clara Chía Martí, se desconoce si sabía de este encuentro a escondidas entre Shakira y Gerard Piqué. Pero lo que sí es cierto, es que la joven de 23 años le teme al fantasma de la cantante.

Días atrás trascendía que se había enojado porque el futbolista aún conservaba fotos y cuadros de su ex en las oficinas de Kosmos. Se especula con que vuelva a poner un grito en el cielo cuando se entere que su novio estuvo en la casa de la colombiana. A pleno día, siendo captado por los paparazzis.

Clara está muy atenta a todo lo relacionado a Shakira, hasta el más mínimo detalle. Incluso luego de su reciente viaje a París, hubo un pequeño problema entre Piqué y ella. Fue cuando los tortolitos aterrizaron en España y se encontraron con la guardia periodística en el aeropuerto El Prat. Gerard Piqué, al ser abordado, prefirió el silencio y se alejó sin más. El detalle es que dejó sola a Clara Chía Martí, rodeada de fotógrafos y periodistas. Acción que lógicamente, no le gustó nada.

Gerard Piqué y Clara Chía de paseo en París.

Los medios presentes indicaron que la joven se enojó y le hizo el reclamo al futbolista estrella del Barcelona. El pedido fue que no la dejara sola y expuesta a los paparazzis, exigiendo el mismo trato que él tuvo en su momento con Shakira, cuando eran pareja. Y es que cuando de evadir a la prensa se trataba, Gerard era muy atento con su ex, no así con Clara, su. nuevo amor.

La nueva novia de Gerard Piqué está cansada de las comparaciones con la autora de "Monotonía", que hacen en los medios. Según dicen, recientemente en un partido del Barça la "agarraron" en medio de un bochornoso gesto que expuso sus inseguridades respecto a Shakira. No debe ser fácil que la ex de su pareja sea tan exitosa y querida en el medio.

Shakira junto a sus hijos, Sasha y Milan.

A Clara Chía Martí la “pillaron” revisando las fotos de las páginas web que la han comparado con la cantante colombiana. "Por lo que nos cuenta un testigo presencial, la chica y su amiga estaban viendo en el celular los portales donde la comparaban con Shakira", contaba Jordi Martín en ese entonces.

Gerard Piqué busca un hijo con Clara Chía Martí

Por lo pronto lo que se sabe es que Piqué y Clara Chía continúan con sus planes a futuro. Según comentan, Gerard Piqué siempre ha querido tener un tercer hijo, una idea que le viene rondando en la cabeza desde 2016. "Siempre he querido tener tres. Si hay un tercero, bienvenido será", se dijo en esa época en Yes, I Am Famous, programa en el que Piqué también aseguró que Shakira no quería saber nada.

Hace unos días, el paparazzi Jordi Martín reveló que Piqué y Clara están buscando su primer hijo juntos. “Es algo que le va a molestar porque Shakira y Piqué habían hablado muchísimo. Era una cosa que los dos no se ponían de acuerdo”, agregó.

Según Jordi Martín, Piqué ya lo ha hablado con su entorno más cercano e incluso su familia está contenta con esto. “Es algo que no nos podíamos imaginar que iban a hacer tan pronto”, cerró el paparazzi.