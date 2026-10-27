Cómo fue y en qué año se separaron Gustavo Yankelevich y Cris Morena

Gustavo Yankelevich y Cris Morena son dos de las figuras más influyentes de la televisión y el espectáculo en Argentina, reconocidos por su inmenso talento para crear éxitos que marcaron a generaciones enteras. Como pareja profesional y afectiva, construyeron una de las trayectorias más sólidas y exitosas del medio de manera conjunta. Juntos dieron vida a hitos televisivos inolvidables y producciones emblemáticas como Jugate conmigo y Chiquititas, consolidando un verdadero imperio en el entretenimiento infanto-juvenil.

Además de su arrollador éxito laboral, formaron una familia con sus hijos Romina Yan y Tomás Yankelevich, quienes heredaron la pasión por el mundo audiovisual. A pesar del enorme perfil público que ambos manejaban por sus respectivas carreras en la pantalla, la ruptura de su matrimonio se caracterizó por un perfil notablemente bajo, convirtiéndose en una de las separaciones más discretas, maduras y respetuosas del ambiente artístico local.

Cris Morena, Gustavo Yankelevich

Cris Morena y Gustavo Yankelevich: la historia de la pareja que marcó la televisión argentina

La historia de amor entre Cris Morena y Gustavo Yankelevich comenzó a principios de la década de 1970, cuando se conocieron en los pasillos de Canal 9, lugar donde ella daba sus primeros pasos como actriz y él se consolidaba en la producción. El flechazo fue inmediato y, tras un intenso noviazgo, decidieron contraer matrimonio en 1974 . Esta unión no solo dio origen a una hermosa familia con el nacimiento de sus dos hijos, Romina Yan y Tomás Yankelevich, sino que también encendió la chispa de una de las alianzas creativas más poderosas de la industria audiovisual latinoamericana.

En el plano profesional, formaron una dupla imbatible en la que Gustavo Yankelevich aportaba su magistral visión como programador y Cris Morena desplegaba su inagotable genialidad como cazatalentos, compositora y productora lírica. Juntos construyeron un imperio en conjunto que dominó las tardes y los corazones de la audiencia durante más de dos décadas. Su época dorada dio vida a éxitos rotundos como el transformador ciclo juvenil Jugate conmigo y el fenómeno global Chiquititas, además de sentar las bases conceptuales para producciones posteriores de gran escala.

Este engranaje perfecto entre la gestión ejecutiva y la magia artística revolucionó los formatos de la pantalla chica, exportó ficciones nacionales al mundo entero y transformó para siempre la manera de hacer televisión infanto-juvenil en la Argentina, dejando un legado cultural que permanece intacto a pesar del paso del tiempo.

Gustavo Yankelevich y Cris Morena con sus hijos

Así fue la discreta separación de Gustavo Yankelevich y Cris Morena: todos los detalles

La noticia de la sorpresiva separación entre Cris Morena y Gustavo Yankelevich se concretó en 1997, marcando el final de un matrimonio de 25 años . A pesar de ser los dueños absolutos del horario central de la televisión y figuras de enorme exposición pública, ambos decidieron mantener su estado emocional en la más estricta intimidad familiar durante un tiempo prolongado para preservar la paz de sus hijos y evitar el asedio de la prensa de espectáculos. El público y los medios se enteraron de manera muy progresiva, ya que no hubo comunicados ruidosos ni escándalos judiciales que delataran el quiebre de la convivencia de forma inmediata.

Debido al hermetismo con el que manejaron su divorcio, en el ambiente artístico surgieron diversas teorías. Mientras que algunos rumores iniciales intentaban buscar motivos ocultos o conflictos dramáticos, la realidad demostró que la separación estuvo ligada a un desgaste en la convivencia matrimonial, la rutina diaria y la altísima exigencia que demandaba el éxito profesional de sus carreras en conjunto. La hipótesis de terceros en discordia fue completamente descartada por su entorno cercano.

Años más tarde, los propios protagonistas aportaron claridad sobre lo que verdaderamente ocurrió con reflexiones muy maduras. Cris Morena explicó de forma contundente la razón del quiebre: "Nos separamos porque no podíamos seguir juntos como pareja. Pero seguimos siendo familia para siempre". Por su parte, en diversas entrevistas públicas, ambos destacaron que firmaron un divorcio sumamente amoroso y respetuoso de su historia en común, confirmando que la bifurcación de sus caminos como pareja no destruyó el lazo familiar ni el profundo afecto mutuo que mantuvieron inalterable a lo largo de las décadas siguientes.

Gustavo Yankelevich y Cris Morena

La familia que construyeron Gustavo Yankelevich y Cris Morena

A pesar de haber tomado rumbos sentimentales diferentes, Cris Morena y Gustavo Yankelevich priorizaron ante todo el bienestar familiar y lograron consolidar uno de los clanes más importantes de la televisión argentina, y que se mantuvo unido frente a las mayores adversidades . La trágica y temprana partida de su hija Romina Yan en 2010 significó un dolor devastador, pero también el núcleo donde el linaje Yankelevich demostró su resiliencia. Con el correr de los años, ante complejas situaciones del entorno íntimo, los abuelos y su hijo se abroquelaron con firmeza para proteger, cuidar y guiar el futuro de las nuevas generaciones, demostrando que el concepto de familia trascendió por completo los papeles de un divorcio.

El legado audiovisual de la dinastía continuó expandiéndose con gran fuerza a través de sus descendientes. Su hijo Tomás Yankelevich heredó la visión estratégica de su padre, desempeñándose con éxito como director, productor y destacado ejecutivo de televisión a nivel internacional, liderando la programación de grandes señales. Por el lado de los hijos de Romina, el arte fluyó de manera natural y diversa al igual que en la vida de su madre.

Su hijo mayor, Franco Yan, decidió seguir el camino artístico de su madre y su abuela, formándose como actor, músico y compositor, participando en producciones teatrales y musicales de relevancia. Su hermano, Valentín Yankelevich, optó inicialmente por un perfil diferente y se inclinó apasionadamente por el automovilismo profesional, aunque siempre manteniéndose cerca del afecto y apoyo público de su familia en sus respectivas disciplinas. Finalmente, la menor de los hermanos, Azul Giordano, mantuvo una vida con mayor reserva mediática y decidió instalarse en los Estados Unidos para cursar sus estudios universitarios, completando un cuadro familiar donde la libertad de elección y el apoyo mutuo siguen siendo las principales premisas.

La familia que construyeron Gustavo Yankelevich y Cris Morena

A tres décadas de su ruptura, Gustavo Yankelevich y Cris Morena demostraron que el fin de un matrimonio no destruye un legado. Aquella discreta separación en los 90 preservó el respeto mutuo, transformando el amor de pareja en una unión familiar inquebrantable que redefinió para siempre la historia del espectáculo argentino.

A.E